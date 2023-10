A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi apontada por eleitores paranaenses como favorita em uma eventual disputa pela vaga de Sergio Moro (União) caso o ex-juiz da Lava Jato tenha seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Mesmo sem ter domicílio eleitoral no Paraná, Michelle foi a mais citada em vários cenários de um levantamento feito pela Paraná Pesquisas e publicado nesta quinta-feira (26).

A pesquisa foi realizada com 1.556 eleitores de 72 municípios paranaenses entre os dias 19 e 23 de outubro. Segundo a Paraná Pesquisas, o levantamento tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Votos nulos, em branco e eleiores indecisos lideram pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, na qual os eleitores indicam preferência de voto sem que nenhum nome lhes seja apresentado previamente, 83,8% dos entrevistados se mostraram indecisos. Votos nulos ou em branco somam 7,9%. O nome com mais citações é o do próprio Sergio Moro, que estaria impedido de participar da nova eleição para o Senado Federal justamente por ser alvo de uma ação que pede sua cassação e inelegibilidade, com 2,9% – tal eleição só poderá ocorrer se ele for cassado. Na sequência foram indicadas intenções de voto em Gleisi Hoffmann (PT) (1,3%); Alvaro Dias (Podemos ) (1,1%); Paulo Martins (PL) (0,7%); Ratinho Junior (PSD) (0,6%); Roberto Requião (PT) (0,6%); Deltan Dallagnol (Novo) (0,2%); Michelle Bolsonaro (0,2%); Beto Richa (PSDB) (0,1%); e Ricardo Barros (PP) (0,1%).

Michelle Bolsonaro lidera em todos os cenários em que aparece como candidada na pesquisa estimulada

No primeiro cenário da pesquisa estimulada, na qual os nomes são apresentados previamente aos entrevistados, Michelle Bolsonaro aparece com 35,7% das intenções de voto. Na sequência aparecem Alvaro Dias, com 24,4%; Gleisi Hoffmann, com 16,2%; Rosangela Moro (União), que assim como Michelle também não tem domicílio eleitoral no Paraná, com 7,4%; Ricardo Barros, com 4,9%; e Sergio Sousa (MDB), com 1,5%. Dos entrevistados, 6,2% votariam em branco ou nulo, e 3,7% não souberam responder.

Em um novo cenário, sem a presença da deputada federal pelo União Brasil de São Paulo e esposa de Sergio Moro, Michelle Bolsonaro amplia a liderança para 39,3%. Alvaro Dias segue em segundo, com 26%, seguido por Gleisi Hoffmann, com 16,5%. Ricardo Barros (5,3%) e Sergio Sousa (1,7%) completam a lista. Votos brancos e nulos somam 6,9% e indecisos, 4,2%.

No terceiro cenário, sem Rosangela Moro e sem o ex-senador Alvaro Dias, Michelle Bolsonaro passa a ter 44,3% das intenções de voto. Gleisi Hoffmann (21,8%), Ricardo Barros (11,5%) e Sergio Sousa (2,6%) completam a pesquisa. Com esses nomes à disposição, os eleitores que indicaram voto branco ou nulo somaram 13,8%. Já os indecisos correspondem a 5,9% dos entrevistados.

Sem Michelle Bolsonaro e Rosangela Moro, liderança passa para Alvaro Dias

Alvaro Dias lidera a pesquisa sem Michelle Bolsonaro e com Rosangela Moro, com 29,8% das intenções de voto. A esposa de Sergio Moro vem na sequência, com 17,9%, seguida por Gleisi Hoffmann (16,1%); Paulo Martins (11,3%); Ricardo Barros (7%); e Sergio Sousa (1,7%) – 4,8% dos entrevistados se mostraram indecisos, e 11,4% votariam nulo ou em branco.

O ex-governador do Paraná também aparece em primeiro lugar no cenário em que Michelle Bolsonaro e Rosangela Moro não constam na lista de nomes, com 34,4%. Novamente em segundo lugar, Gleisi Hoffmann aparece com 16,7% das intenções de voto. Na sequência, completam a lista os nomes de Paulo Martins (14,3%), Ricardo Barros (9,1%) e Sergio Sousa (2,1%). Entrevistados que não souberam ou não responderam a pesquisa somam 5,8%, e aqueles que votariam em branco ou nulo foram 17,6%.

Gleisi Hoffmann lidera em cenário sem Michelle Bolsonaro, Alvaro Dias e Rosangela Moro, mas perde para votos nulos e em branco

No último cenário avaliado pela Paraná Pesquisas, sem Michelle Bolsonaro, Rosangela Moro e Alvaro Dias, a liderança foi de Gleisi Hoffmann, com 22,3%. Paulo Martins (18,8%), Ricardo Barros (17,4%) e Sergio Sousa (3,5%) completam a lista, que também mostrou 8,6% de eleitores indecisos e 29,4% de votos nulos ou em branco – índice maior do que o de possíveis votos na presidente do PT.

“Michelle não tem interese nesse negócio do Paraná”, diz presidente do PL

Em entrevista ao portal Poder360, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Michelle ficou “feliz” com os resultados da pesquisa, mas que não será candidata ao Senado pelo Paraná. “Michelle outro dia comentou comigo, sem eu perguntar, que não tem interesse nesse negócio do Paraná. Está super dedicada ao PL Mulher. É claro que ela deve estar superfeliz, mas ela teria esse prestígio em qualquer lugar do país”, avaliou Costa Neto.

