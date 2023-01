A partir de segunda-feira (12), a linha 216 Cabral/Portão volta ao seu itinerário normal. Segundo a prefeitura de Curitiba, a linha teve o seu trajeto desviado, por questões de segurança, há cerca de 20 dias, depois que um ônibus articulado foi incendiado no cruzamento das ruas Manoel Martins de Abreu com Chile.

A mudança foi anunciada pela Urbanização de Curitiba (Urbs) a representantes da comunidade da Vila Torres neste sábado (10). O ônibus, do tipo alimentador, transporta 12,1mil pessoas nos dias úteis e tem 42 pontos.

A linha teve desvio pelas ruas Pref. Omar Sabbag, Engenheiros Rebouças, Iapó, Imaculada Conceição e Brasilio Itiberê até segunda ordem.

Com a mudança, volta a passar pelas Ruas Chile no sentido Terminal do Portão e pela Rua Guabirotuba no sentido Terminal do Cabral.

Protestos motivaram mudanças

A linha Cabral/Portão foi alvo de incêndio duas vezes nesse ano. A primeira foi no início de março, também com perda total do veículo. Em valores atualizados, o prejuízo para a cidade é de R$ 2,5 milhões e para os passageiros, menos dois ônibus para atender seus deslocamentos. O último incêndio do ônibus, em 21/11, teria sido em protesto contra uma operação policial que deixou uma pessoa morta. Alguns manifestantes pararam o coletivo, pediram para os passageiros e o motorista descerem e colocaram fogo no veículo. Não houve feridos.

