Curitiba lança tarifa zero para desempregados; quando começa e como vai funcionar

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, anunciou, nesta sexta-feira (31), que vai implantar a Tarifa Zero para Quem Precisa, programa que vai custear a passagem de ônibus para quem procura emprego. A novidade deve ser lançada até 20 de fevereiro.

O programa, um dos compromissos da campanha do prefeito eleito, vai bancar duas passagens por entrevista de emprego para pessoas com cadastro no Sine. O custo anual é de R$ 1 milhão.

“Vamos implementar um dos meus compromissos do período eleitoral, que é a tarifa zero para quem está desempregado momentaneamente. No período em que ele estiver procurando emprego, a Prefeitura vai pagar essa passagem. Se ele mora no Cajuru e tem uma entrevista na CIC, é a Prefeitura que vai pagar a passagem para que ele não perca a oportunidade”, disse. O anúncio foi feito durante evento na Rua da Cidadania Matriz.

Onde vão ser carregadas as passagens da tarifa zero para pessoas que procuram emprego

Segundo o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto, as passagens serão carregadas no cartão-transporte Urbs, que pode ser confeccionado gratuitamente. O cartão será abastecido em validadores instalados nos dez Sines da cidade.

O Sine controlará se o entrevistado compareceu à entrevista e vai informar à Urbs em caso de falta. Os detalhes do projeto e a implantação dos validadores nos Sines estão sendo finalizados. “Se o candidato não comparecer ele perderá acesso à novas passagens”, adiantou o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto,

As dez unidades do Sine, juntas, fazem cerca de 600 atendimentos por dia, dos quais de 350 agendamentos de entrevista, segundo Inês Aparecida da Silva Furman, gerente dos Sines em Curitiba.

A pessoa que tiver interesse em participar do programa precisa estar cadastrada no Sine e ter o cartão-transporte da Urbs. Quem já possui o cartão, não precisa fazer um novo. Mas para quem não tem, é simples e fácil de fazer.

Como fazer o cartão-transporte em Curitiba

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita, rápida e fácil. O usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs e depois comparecer nas unidades na Rua da Cidadania.

É necessário levar ao local de atendimento um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos.

Todas as unidades trabalham de 10h às 16h em dias úteis. Além disso, o Urbs Móvel, ônibus itinerante que oferece serviços ligados ao transporte coletivo, também faz a primeira e a segunda via do cartão-transporte das 10h30 às 15h30. Confira a programação.

Meia tarifa de ônibus aos domingos está em vigor desde 5 de janeiro

Esta é segunda ação da prefeitura que auxilia os passageiros de ônibus da capital. Desde 5 de janeiro está em vigor a Domingão paga meia, com tarifa a R$ 3 nos domingos e feriados. A tarifa é válida em todas as linhas, com exceção da Linha Turismo, com pagamento em dinheiro, cartão transporte e cartões de débito e crédito.