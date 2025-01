Daniel volta a Curitiba com show especial de Dia dos Namorados

O cantor sertanejo Daniel está de volta à Curitiba para uma noite romântica e inesquecível. Após dois shows celebrando a parceria com João Paulo em 2024, o artista apresentará um repertório especial de Dia dos Namorados no Teatro Positivo, no dia 14 de junho.

Os fãs curitibanos poderão reviver os grandes sucessos da carreira do cantor, que promete uma apresentação repleta de emoção e nostalgia. As vendas de ingressos começam neste sábado (1º), com opções de compra pelo site www.diskingressos.com.br, na bilheteria do Teatro Positivo ou no Shopping Mueller.

Trajetória de Sucesso

Daniel construiu uma carreira sólida na música sertaneja e romântica brasileira, conquistando o coração do público com sua voz marcante e carisma inconfundível. Sua jornada foi marcada por muita perseverança, percorrendo o Brasil de ponta a ponta e alcançando o topo das paradas musicais.

Com mais de 13 milhões de discos vendidos, sendo 5 milhões em dupla com João Paulo e 8,5 milhões em carreira solo, o cantor coleciona prêmios importantes, incluindo 2 Grammy Latino, 4 Melhores do Ano, 3 Troféu Internet e 1 Troféu Imprensa.

Versatilidade Artística

Além da música, Daniel também se aventurou no mundo da atuação, participando de filmes como “Xuxa Requebra” (1999) e “O Menino da Porteira” (2009), além da novela “Paraíso” (2009). Sua presença carismática o levou a apresentar programas de TV e a ser técnico no reality show “The Voice Brasil”.

Atualmente, o artista comanda o programa “Viver Sertanejo”, exibido nas manhãs de domingo na Rede Globo, mantendo sua conexão com o público e a música que o consagrou.

O show em Curitiba promete ser mais um capítulo na história de sucesso de Daniel, reafirmando seu lugar como uma das vozes mais queridas do sertanejo brasileiro. Com uma agenda repleta de apresentações, o cantor segue emocionando e encantando fãs por todo o país.

Serviço

Daniel em Curitiba

Data: 14/06 – sábado

Horário: 21:15h

Local: Teatro Positivo

Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido – Curitiba

Ingressos a partir de R$ 180,00

Vendas: www.diskingressos.com.br e bilheteria Teatro Positivo ou Shopping Mueller

Realização: Plateia Oficial