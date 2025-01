Cipatex leva novidades e experiências interativas à Tecnomoda

Na 2ª edição da Tecnomoda, que ocorre nos dias 5 e 6 de fevereiro no Complexo de Eventos Alcans Hall, em Ribeirão Preto/SP, a Cipatex®, fabricante de revestimentos sintéticos, apresenta atrações exclusivas e lançamentos inovadores para o setor automotivo, moveleiro e de moda.

Entre as principais novidades estão as soluções de alta tecnologia voltadas ao setor automotivo, como a nova linha Rivera Titanium, que conta com o material Tesla em 15 cores, e o Nióbio, um artigo diferenciado com efeito holográfico e camaleão, capaz de mudar de cor conforme o ângulo de observação. Outra aposta é o Autoflex, com acabamento soft touch, ideal para revestir painéis, laterais de porta e teto. A linha Rivera Custom também se destaca, disponível nas gravações Maverick e Vintage. “As novidades oferecem ainda benefícios para a tapeçaria automotiva, com o desenvolvimento de um substrato especial que dispensa dublagem com espuma para costuras programadas”, frisa Rafael Bonvicine, gerente de produto e marketing da Cipatex.

Outro ponto alto será a participação no projeto Estofaria do Futuro, no qual dois modelos de automóveis terão seus revestimentos aplicados em tempo real, permitindo que os visitantes acompanhem de perto o processo e os detalhes dos materiais utilizados. Um deles será um Opala 1976, que terá o acabamento interno e a capota revestidos com laminados da empresa.

Além das novidades, o estande da Cipatex traz experiências interativas, como apresentações musicais ao vivo, demonstrações práticas de aplicação de materiais e um carro de Fórmula 1 com um simulador de corrida. “Nossa expectativa é superar os resultados da primeira edição, que teve um impacto significativo em nossos negócios e visibilidade. A Tecnomoda é um espaço estratégico para conexões valiosas e apresentação de tendências com alto potencial de mercado”, finaliza Bonvicine.

Serviço:

Tecnomoda:

Data: 5 e 6 de fevereiro de 2025;

Horário: das 13 às 20 horas;

Local: Complexo de Eventos Alcans Hall – Rodovia Anhanguera SP-330, KM 303 – Ribeirão Preto-SP.

(Foto: Cipatex®/Divulgação).

Revestimento com efeito holográfico e camaleão é um dos destaques para setor automotivo.