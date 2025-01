Golpistas criam site de falso concurso público do Banco do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Banco do Brasil compartilhou um alerta sobre a divulgação de notícias falsas sobre um novo concurso público da instituição. No golpe que circula nas redes sociais, uma página de inscrição falsa, que simula o site do banco, é apresentada às vítimas.

No site falso, um link redireciona os usuários para outra página que solicita o pagamento de uma determinada quantia via Pix ou boleto, supostamente para a inscrição e aquisição de uma apostila de estudos.

De acordo com o banco, não há previsão para a realização de um novo processo seletivo e, por padrão administrativo, todas as informações oficiais sobre o tema são divulgadas exclusivamente pela própria organização.

Além do site, os criminosos também divulgaram o golpe no Instagram, com postagens que imitavam divulgações feitas por veículos de imprensa conhecidos.

“O Banco do Brasil sempre orienta seus clientes e a sociedade em geral a consultar o site oficial e demais canais oficiais do banco para informações sobre a empresa”, afirma a instituição em nota.

Como se proteger de golpes na internet?

Para evitar cair em situações do tipo, o banco aconselha que os usuários tomem os seguintes cuidados:

Desconfie de links recebidos por e-mail, SMS e redes sociais;

Mensagens com informações alarmantes ou urgentes geralmente são falsas;

Sempre consulte o site e demais canais oficiais do BB ou canais de informação confiáveis;

Confira sempre o destinatário antes de fazer uma transferência, Pix ou qualquer tipo de pagamento.

Caso algum cliente do Banco do Brasil tenha feito o pagamento para o falso concurso, é possível realizar uma contestação por meio dos canais de atendimento. Se o pagamento tiver sido feito em outro banco, é necessário contestar na própria instituição financeira.

Site oficial do Banco do Brasil

O Banco do BRasil disponibiliza canais de comunicação 24h para atender dúvidas de clientes

1 – Site oficial

2 – Central de Relacionamento BB, 24h por dia – 4004 0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades)

3 – SAC – 0800 729 0722