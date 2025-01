Volta às aulas! Pais preocupados com surto de viroses. Como evitar?

O início do ano é um período propício para a disseminação de viroses. E os pais estão preocupados com a volta às aulas, marcadas para a próxima semana no Paraná. Alguns colégios particulares começam na segunda-feira (03) e as públicas na quarta-feira (05). Um dos temores é o norovírus, principal causador do recente surto que pegou muitos paranaenses no Litoral.

Para tentar amenizar esses efeitos e reduzir a possibilidade de ficar doente, a higiene é a medida de prevenção mais recomendada por especialistas. Segundo a biomédica, vice-presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná (CRBM6) e diretora da 15ª Regional de Saúde do Paraná, Daiane Pereira Camacho, os ambientes públicos e mesmo as salas de aula, são grandes facilitadores para o contágio.

“Lavar bem as mãos e os alimentos, evitar locais fechados, manter janelas abertas são condutas essenciais e que não podem ser deixadas de lado neste período”, explicou Daiane.

Fique de olho nos sintomas da virose

Daiane observa que os sintomas de virose podem aparecer em algumas horas ou dias depois de a pessoa entrar em contato com o vírus. Os primeiros sinais envolvem dores de cabeça, mal-estar e náuseas. “Porém, essas manifestações podem evoluir para tosse, febre, diarreia e vômito dependendo do agente infeccioso e do sistema imunológico da pessoa”, complementa.

Idosos devem ficar também atentos

Além das crianças, os adultos também podem ficar doentes, e importante redobrar cuidados com os idosos que tem contato com os estudantes.

“Bebês, crianças da primeira infância até os seis anos, e os idosos tendem a ficar mais debilitados. É fundamental dar atenção especial a esse público, observar os sintomas e manter uma boa hidratação que vai ajudar nas atividades celulares, na absorção dos nutrientes, na oxigenação, digestão, no funcionamento dos rins, regulação da pressão arterial entre outras funções”, completou a biomédica.

Como se prevenir e escapar da virose?

Quando o tema é prevenção, vale se cuidar. Confira dicas abaixo para ficar de boa no retorno das aulas

Lave bem as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos antes de enxaguar, principalmente após tocar em animais e manipular os alimentos. Lave bem os alimentos: vegetais, frutas e legumes com água e sabão. Em seguida, coloque-os de molho em solução de água sanitária 2,5%, preparada com 1 litro de água e 2 gotas da água sanitária, deixando agir por 30 minutos. Evite compartilhar toalhas, roupa de cama ou objetos pessoais. Evite tocar em superfícies e levar as mãos à boca, nariz ou olhos. Beba sempre água tratada ou fervida e fique atento ao escolher os alimentos. O calor favorece a proliferação de vírus e bactérias. Por isso, redobre a atenção em como os alimentos são preparados, armazenados e conservados.

Contaminou? Fique ligado!

Em caso de contaminação, monitore os sintomas, reforce a hidratação, invista em alimentação leve e, em caso necessário, busque auxílio médico com clínico geral, gastroenterologista ou infectologista. Nunca faça ingestão de remédios por conta própria.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉