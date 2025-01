Feira de Curitiba vai mudar temporariamente de endereço a partir deste sábado

Se você é frequentador da Feira de Artesanato do Santa Quitéria, em Curitiba, fique atento às mudanças: a atividade vai mudar de endereço temporariamente. A feira acontece nas manhãs de sábado na Rua Bocaiúva, em frente ao CMEI Nice Braga.

Devido à progressão das obras de drenagem e asfalto realizadas pela prefeitura nessa região, o trecho onde a feira acontece será bloqueado temporariamente e, por isso, ela vai precisar mudar de endereço.

Para onde vai a Feira de Artesanato do Santa Quitéria?

O Instituto Municipal de Turismo informa que, para garantir a continuidade do evento, a feira será transferida provisoriamente para a Praça Desembargador Armando Carneiro, ao lado do Terminal Portão. A feira já estará no novo local a partir deste sábado (01), mantendo o horário de funcionamento das 8h às 13h.

De acordo com a prefeitura, essa mudança é necessária para que as obras no bairro avancem sem comprometer a segurança dos frequentadores e feirantes. O Instituto Municipal de Turismo reforça que a alteração é temporária e que a feira retornará ao endereço habitual assim que as intervenções na região do Santa Quitéria forem concluídas.