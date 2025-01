Gasolina mais cara a partir de sábado! Conheça o bairro e postos mais baratos de Curitiba

A partir deste sábado (01), o preço da gasolina em Curitiba será reajustado com o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cobrado pelos estados. A decisão é de outubro do ano passado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O litro do Diesel também sofrerá um reajuste.

O aumento vai ser de R$ 0,10 por litro, e com essa alteração, o valor médio da gasolina no Brasil passará de R$ 6,19 para R$ 6,29 por litro, o que representa uma elevação de 1,3%. Já o diesel terá um reajuste, com um aumento de R$ 0,06 por litro, elevando o preço médio nacional para R$ 6,23, o que representa um acréscimo de 1%.

Posto em bairro de Curitiba tem gasolina mais barata

Em Curitiba, existem postos que estão cobrando abaixo dos R$ 6, antes desse aumento. De acordo com consulta feita pela reportagem no aplicativo Menor Preço, na manhã desta quinta-feira (30), o posto de combustíveis mais barato de Curitiba é o Auto Posto Capuchinho, na Avenida Manoel Ribas, no bairro de Curitiba Mercês. Lá o litro da gasolina está custando R$5,95.

Já o segundo no ranking dos barateiros ficou para o Auto Posto Sabanco, na Alameda Prudente de Moraes, também nas Mercês. O valor é de R$5,98 por litro da gasolina. Fechando o pódio dos mais baratos, Posto de Serviços MX, na Manoel Ribas, nas Mercês. O preço por litro está R$ 5,99. Lembrando que os preços são segundo pesquisa no aplicativo Menor Preço, feita na manhã desta quinta-feira (30).

Reajuste pelo ICMS já era previsto

Em contato com a Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (Paranapetro), o aumento já estava previsto e cada estabelecimento terá a partir de sábado a possibilidade de reajuste. Uma posição oficial do Sindicato deve ocorrer nos próximos dias.

Esse aumento é resultado do crescimento nos custos de importação e do biodiesel. A Petrobras indicou a necessidade de um ajuste no preço do diesel em suas refinarias, que permanece inalterado desde um corte realizado no final de 2023.