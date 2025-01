Lotofácil 3306 milionária: Apostadores de Curitiba ganham prêmio

Cinco apostas de Curitiba quase fizeram as quinze dezenas do concurso 3306 da Lotofácil. O sorteio ocorreu na noite de quarta-feira (29), e apenas um bilhete de Divinópolis, em Minas Gerais, cravou os números e faturou R$ 1,7 milhão.

Resultado Lotofácil 3306: 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 e 24.

Das apostas curitibanas, três foram feitas em lotéricas e duas pela internet. Cada uma delas, vai levar para casa R$2.036,95. O próximo concurso será na quinta-feira (30), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CASSINO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$2.036,95 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$2.036,95 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$2.036,95 CURITIBA/PR LOTERIAS MONTREAL 15 Sim Simples 1 R$2.036,95 CURITIBA/PR LOTERIAS VENEZA 15 Não Simples 1 R$2.036,95

Como jogar na Lotofácil?

Para participar do concurso, a pessoa faz a aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa, ou seja, 19 horas. . São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.