Curitibanos são os mais reclamões, diz estudo entre capitais do Brasil

Curitiba, conhecida por seus habitantes reservados e educados, acaba de ganhar um título inusitado: o de cidade com a população que mais reclama no Brasil. A capital paranaense divide o topo do ranking com Belo Horizonte e Manaus, segundo pesquisa recente realizada pela Preply, plataforma de ensino de idiomas.

O estudo, que buscou medir e comparar o nível de reclamações dos brasileiros, atribuiu uma pontuação de 7,8 em uma escala de 0 a 10 para os curitibanos. Esse resultado coloca a capital paranaense à frente de metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo.

Entre os principais motivos de insatisfação dos curitibanos estão: serviços de saúde (44%), segurança (39,5%) e transporte público (37%). A pesquisa da Preply entrevistou 1,7 mil pessoas em todo o país, questionando sobre frequência, locais e temas das reclamações. Os dados coletados permitiram criar um ranking comparativo entre diferentes regiões brasileiras.

Curiosamente, enquanto Curitiba lidera as reclamações, cidades como Brasília (2,9) e Porto Alegre (3,3) apresentaram as menores taxas de queixas no país.

De maneira geral , os tópicos que mais irritam os brasileiros são: Serviços de saúde (44,9%), Custo de vida (33,9%) e Limpeza urbana (30,6%). Além disso, o estudo revelou que 75% dos entrevistados costumam reclamar sobre políticos, enquanto 61,9% admitem fazer queixas sobre seus parceiros românticos.

É importante ressaltar que, apesar do hábito de reclamar ser comum, muitos entrevistados confessaram já ter rompido amizades com pessoas excessivamente negativas.