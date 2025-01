Luís Trombini confirma participação na Stock Light 2025

Piloto curitibano Luís Trombini oficializou acordo com a Garra Racing Team para a disputa da temporada 2025 da Stock Light. O piloto é o segundo competidor confirmado pelo time sediado em Caxias do Sul (RS) e liderado por Adilson Morari na divisão de acesso à Stock Car Pro Series. Aos 19 anos, Trombini estará no comando do Chevrolet Cruze #63, tendo o piloto Guto Rotta como parceiro de equipe.

Trombini iniciou sua carreira no automobilismo aos seis anos de idade, no kartismo. Destacou-se com vitórias e títulos, como o bicampeonato do Sul-Brasileiro, campeão do Open da Copa Brasil e bicampeão paranaense, além de ter feito a pole no Sul-Americano de Kart. Sua transição para os carros teve início em 2022, quando chegou a testar o carro da Stock Light. No ano seguinte, estreou na NASCAR Brasil e participou de duas etapas antes de realizar, em 2024, sua primeira temporada completa na competição. Inscrito na categoria Challenge, Trombini foi destaque em toda temporada, com nove pódios em 11 corridas disputadas e com o título de vice-campeão entre os Rookies.

Em 2025, Trombini dá o maior passo da sua trajetória no automobilismo até agora e chega ao competitivo grid da Stock Light para ser um dos postulantes ao título e também ao super prêmio equivalente a R$ 2,5 milhões para que o campeão possa ascender ao grid da Stock Car Pro Series na temporada seguinte.

“Será uma nova fase na minha carreira. Estamos nos dedicando ao máximo para obter vitórias e disputar o título. A maioria das etapas de 2025 será em pistas que já conheço, vamos continuar treinando para nos adaptar ainda mais em cada uma delas”, disse o paranaense. “Estou muito contente por me unir à Garra Racing, uma equipe com muitas vitórias e títulos na categoria. E estou animado para acelerar o ‘V Oitão’ na 1ª etapa”, confessou.

Adilson Morari, chefe da equipe Garra Racing, que tem um conhecido histórico de revelar grandes talentos no automobilismo brasileiro, falou com empolgação sobre o novo piloto da escuderia na Stock Light.

“É motivo de muito orgulho para nós possibilitar a chegada de mais um talento ao grid da Stock Light. O Luís Trombini se une à categoria depois de um ano muito forte na NASCAR Brasil. É um piloto bem rápido e traz para nós uma expectativa muito positiva para 2025 na Light”, enfatizou o preparador.

“Vamos fazer de tudo para entregar a ele o melhor equipamento, possibilitar uma rápida adaptação ao carro, que é um pouco diferente do que ele está acostumado, e trabalharemos juntos para buscar o pódio em todas as etapas possíveis, lutar pelo título entre os rookies e, quem sabe, até mesmo no geral. Temos expectativas muito boas nessa nova jornada”, finalizou Morari.

A nova temporada da Stock Light começa no fim de semana de 23 de março, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Trombini já pilotou no circuito paranaense que é considerado um dos traçados mais velozes do país. A pista tem o traçado de 3.058 metros de extensão e um conjunto de curvas lendárias, especialmente a curva do Bacião, que além de longa é extremamente rápida.

Luís Trombini tem o patrocínio da Philco, Trombini, Machado Shutz & Heck, Grupo LeLac, Stellantis Financiamentos, Watch Time, Sigma Motors, Sigma Car e Wiz Conseg.

Luís Trombini:

Idade: 19 anos (28/07/2005);

Naturalidade: Curitiba (PR);

Status: estreante na Stock Light;

Número: #63;

Principais conquistas: Vice-campeão Rookie da Nascar Brasil em 2024 (categoria Challenge); bicampeão do Sul-Brasileiro de Kart, campeão do Open da Copa Brasil de Kart e bicampeão paranaense da modalidade;

Equipe: Garra Racing Team;

Sede: Caxias do Sul (RS);

Chefe: Adilson Morari.

Calendário Stock Light Temporada 2025:

1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR);

2ª etapa: 04 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 08 de junho, Velopark (RS);

4ª etapa: 07 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa*;

5ª etapa: 05 de outubro, Velocitta (SP);

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa*;

*Sujeito a alterações.

(Fotos: Luciano Santos/SiGCom/Divulgação).