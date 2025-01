Savana tem a nova Sprinter Elétrica em condições exclusivas

Seguindo a tendência do Grupo Águia Branca de ser referência em inovação e protagonista no setor de transporte e logística no Brasil, a Savana, marca do grupo que representa a Mercedes-Benz no Paraná, apresenta a nova Sprinter elétrica. O novo modelo estará disponível nas concessionárias de Curitiba e região metropolitana ainda no primeiro trimestre de 2025. Inicialmente, serão ofertados os modelos nas versões Truck, Furgão e Furgão Vidrado, com PBT de 3,5 e 4,25 toneladas.

O lançamento da Mercedes está com condições exclusivas nas concessionárias Savana, que oferecem taxas atrativas a partir de 0,99%, além de disponibilizar as quatro primeiras revisões gratuitas e oito anos de garantia da bateria. A oferta é válida até 31 de janeiro de 2025.

A nova Sprinter elétrica é uma oportunidade para empresas que buscam adotar soluções sustentáveis e eficientes em suas operações. Com zero emissões de CO² e uma potente autonomia de até 478 km, o novo modelo se apresenta ao mercado como um veículo sustentável e eficiente que promete transformar o mercado de transporte urbano no Brasil. (Fotos: Grupo Águia/Divulgação).