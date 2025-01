Validade de concurso da FAS é prorrogada por dois anos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de prorrogar os concursos públicos para 18 carreiras da administração direta, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, prolongou também a validade do concurso da Fundação de Ação Social (FAS) para educador social e técnico de enfermagem em saúde pública (Edital 1/2022), realizado em 2022.

O decreto assinado pelo prefeito foi publicado na quarta-feira (29) no Diário Oficial do Município e estende a validade do concurso da FAS até 30 de janeiro de 2027. Até lá, o órgão poderá convocar os candidatos aprovados e classificados.

A prorrogação dos concursos permite aos que ainda não foram convocados a possibilidade de serem chamados para a entrega de documentos e posterior nomeação.

A convocação de candidatos aprovados depende da disponibilidade financeira e orçamentária do município. A prefeitura reforça que a prorrogação do concurso não assegura que os aprovados serão chamados para nomeação e posse como servidores.

A recomendação para quem aguarda a convocação é acompanhar o site da Prefeitura de Curitiba. Ali podem ser consultadas as convocações, que também são publicadas no Diário Oficial. Aos classificados são enviados e-mail e mensagem no endereço cadastrado na inscrição em 2022.