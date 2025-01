Obras avançam na Ilha do Mel e implementação de esgoto deve iniciar neste ano

Um dos mais belos atrativos turísticos e de preservação ambiental do Brasil, a Ilha do Mel, em Paranaguá, no litoral do Paraná, está recebendo melhorias para o atendimento de moradores e turistas. As intervenções, que somam R$ 2,2 milhões, vão renovar as praças ao ar livre e de alimentação em Encantadas; e o centro receptivo de visitantes e o escritório do Instituto Água e Terra (IAT), ambos localizados em Nova Brasília.

As obras iniciaram em maio de 2024 e possuem prazo de conclusão de 12 meses. Elas são executadas pela empresa Power Tecnologia Ltda., vencedora da licitação pública.

Nova praça da Ilha do Mel deve ser entregue na próxima semana

Entre as obras mais avançadas está a praça ao ar livre em Encantadas, já concluída e que deverá ser entregue na próxima semana, após a finalização das obras de drenagem do córrego ao lado. Com espaço de 710 metros quadrados, as intervenções incluem a instalação de equipamentos de playground, bicicletários, bancos, lixeiras, um pequeno palco para apresentações culturais e três quiosques para a venda de produtos típicos da região, cada um com capacidade para dois empreendimentos.

A praça também tem outra função importante: auxiliar na proteção ambiental da Unidade de Conservação (UC), protegendo o córrego que passa pelo parque, beneficiando a drenagem da água e reduzindo o assoreamento no local. O investimento total é de R$ 494 mil.

Outra ação é a revitalização da praça de alimentação. A previsão é de que ela seja concluída dentro de três meses. O local terá 803 metros quadrados, com oito boxes para alimentação, novos sanitários e chuveiros. A reforma corresponde a quase 50% do investimento total, com aporte de R$ 1,05 milhão.

Centro de visitantes na Ilha do Mel está em reforma

A comunidade de Nova Brasília também está recebendo intervenções. O centro receptivo de visitantes está passando por reformas para recuperação de algumas estruturas. O custo desta etapa é de R$ 118 mil.

Também está sendo realizada e deverá ser entregue em breve a reforma do escritório local do IAT na Ilha do Mel, braço do centro regional do órgão em Paranaguá. O local terá uma infraestrutura melhor para atender as demandas dos cidadãos que residem na ilha e dos usuários da UC.

+ Leia mais Moradores denunciam abandono de região colada a presídio na RMC

Ilha do Mel vai ter sistema de coleta e tratamento de esgoto

Em 2025, iniciará, na Ilha do Mel, a implementação do sistema de coleta e tratamento de esgoto pela empresa Paranaguá Saneamento, responsável pelo esgotamento de efluentes na localidade.

Em junho de 2024, o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou a Licença Prévia para a empresa. Nas próximas semanas, será entregue pelo IAT a licença de instalação, que permite que as obras sejam iniciadas. O investimento previsto é de R$ 33 milhões.