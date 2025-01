Motorista derruba radar após acidente em bairro de Curitiba

Um acidente no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, acabou com um radar derrubado e um carro destruído, na manhã desta sexta-feira (31). O acidente aconteceu bem na esquina da Rua General Mário Tourinho com a Rua Martin Afonso.

No local, um idoso que dirigia o carro teria passado mal ao volante, atingindo em cheio o equipamento de fiscalização viária de Curitiba.

Agentes da Setran estão no local para acompanhar a situação. O motorista do carro, de 76 anos, informou que passou mal e que só lembrava do pós acidente.

Apenas o carro vermelho, um Volkswagen Fox, se envolveu na ocorrência. O motorista passa bem e recebeu apoio no local.

Bairro de Curitiba tem congestionamento

O acidente ocorreu num trecho do bairro de Curitiba bem próximo ao terminal Campina do Siqueira. A Rua General Mário Tourinho tem quatro faixas, mas uma delas precisou ser isolada por causa do acidente, gerando congestionamento sentido BR-277 da via. O trânsito, que normalmente já é intenso neste horário, ficou ainda mais por causa do acidente em Curitiba.

