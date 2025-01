Radares de Curitiba vão ficar menos despercebidos; fim da pegadinha?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os radares de Curitiba começam a receber nova sinalização a partir desta sexta-feira (24). O ponto escolhido para testes foi a Avenida Nossa Senhora da Luz, no bairro Jardim Social, um dos pontos da cidade com o maior número de notificações.

No total, serão sinalizados 155 pontos de fiscalização eletrônica da cidade com pintura na rua, entre 15 e 20 metros antes do equipamento, e aplicação de películas refletivas vermelhas na coluna dos radar, para garantir maior visibilidade à noite ou em condições de pouca luz.

Segundo a prefeitura, a iniciativa quer reforçar a orientação aos motoristas e aumentar a segurança no trânsito. “Queremos mostrar para os motoristas que os radares estão para orientar e não para gerar discussões sobre uma suposta indústria da multa. Já havia sinalização e agora estamos reforçando tanto no horizontal, no piso, quanto nas colunas”, explicou o prefeito Eduardo Pimentel (PSD).

Atualmente, os radares em Curitiba já contam com placas suspensas em estruturas metálicas, que indicam a fiscalização eletrônica e a velocidade máxima permitida, além de pintura na rua e placas próximas aos equipamentos.

É possível consultar os redutores e controladores de velocidade da capital paranaense no site da Setran, clique aqui (Fiscalização Eletrônica – Trânsito).