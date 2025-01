Caso Eloah: prefeito Eduardo Pimentel reforça canais de denúncia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel comentou sobre o caso do sequestro da menina Eloah Pietra, de apenas 1 ano e sete meses. A criança desapareceu na última quinta-feira (23) no bairro Parolin. Uma mulher, suspeita do sequestro, fingiu ser uma agente de saúde da prefeitura, afirmando que precisava realizar um exame de sangue após uma denúncia.

Em declaração, Pimentel afirmou que está acompanhando o caso e as investigações com muita preocupação. “Como pai, não consigo imaginar a dor e o desespero que essa família está vivendo agora. A polícia está dedicada ao caso, e ele já está no Alerta Amber, um serviço que dispara alertas pelas redes sociais para mobilizar toda a população”, disse.

O prefeito reforçou que toda e qualquer tipo de informação que possa ajudar no caso precisa ser repassada pelo 181 do Disque-Denúncia.

O prefeito também reforçou como é o trabalho dos agentes comunitários da prefeitura. “Os agentes comunitários e de endemias da Prefeitura estão sempre uniformizados com azul e carregam crachá de identificação. Se houver qualquer dúvida, você pode ligar para o 156 para confirmar. E é fundamental lembrar que esses profissionais nunca vão convidar ninguém para entrar em um carro. O atendimento acontece diretamente na casa do paciente ou é agendado para a unidade de saúde”.

Força-tarefa investiga desaparecimento

A Secretaria da Segurança Pública (Sesp) determinou a instalação de uma força-tarefa com todas as forças policiais para investigar o desaparecimento de Eloah Pietra Almeida Santos, sequestrada no bairro Parolin, em Curitiba, nesta quinta-feira (23).

A Polícia Civil, responsável pela investigação, está empregando todos os recursos cabíveis a fim de localizar a menina e esclarecer as circunstâncias do caso. O serviço de inteligência da Polícia Militar também ajuda na investigação e a Polícia Científica vai atuar de maneira célere nas requisições de perícia que se apresentem necessárias.