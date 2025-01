Circo dos Dinossauros estreia dia 31 de janeiro em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um circo diferente, em que os dinossauros são personagens principais, vai subir a lona nos próximos dias em Curitiba. O Circo dos Dinossauros será montado na Linha Verde, no bairro Parolin, próximo à loja da Havan. A primeira sessão acontece no dia 31 de janeiro, às 20h, e os ingressos custam a partir de R$ 15 para crianças até 12 anos.

O espetáculo une a tradição circense e a tecnologia, com réplicas em tamanho real do mundo jurássico e a promessa de encantar os visitantes de todas as idades. Os ingressos podem ser adquiridos neste link.

Confira as datas confirmadas das apresentações:

Sexta-feira, 31 de Janeiro, às 20h.

Sábado, 01/02 – 16h, 18h e 20h.

Domingo, 02/02 – 11h, 16h e 18h.