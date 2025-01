IPVA Paraná 2025: novo prazo para pagamento começa nesta sexta

O novo prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 inicia nesta sexta-feira (24) para veículos com placas finais 1 e 2. A data marca o limite tanto para o pagamento em cota única com desconto de 6%, quanto para a opção de parcelamento em cinco vezes sem juros.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Receita Estadual decidiram adiar os prazos no início da semana, após instabilidades no sistema de recolhimento do imposto. A medida visa garantir que nenhum condutor seja prejudicado. Com a plataforma já normalizada, confira o novo cronograma de vencimentos:

– Finais 1 e 2: 24/01/2025

– Finais 3 e 4: 27/01/2025

– Finais 5 e 6: 28/01/2025

– Finais 7 e 8: 29/01/2025

– Finais 9 e 0: 30/01/2025

É importante ressaltar que as datas de vencimento das demais parcelas, de fevereiro a maio, permanecem inalteradas. Os contribuintes podem emitir as guias pelo site ou aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível para iOS e Android.

Para evitar golpes, a recomendação é acessar apenas os canais oficiais do governo, desconfiando de links enviados por e-mail ou mensagens. Ao acessar uma página, certifique-se de que ela termine com a extensão “.pr.gov.br”. Além disso, sempre verifique se o destinatário do pagamento é “Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda”.

A Receita Estadual lançou um total de R$ 6,78 bilhões em IPVA para 2025, abrangendo uma frota tributável de mais de 4 milhões de veículos. Metade desse valor será repassada aos municípios de emplacamento, enquanto o restante financiará obras e atividades nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Fique atento: a inadimplência do IPVA impede a emissão do Certificado e Licenciamento do Registro do Veículo (CRLV), documento obrigatório para circulação. Circular sem ele resulta em multa e retenção do veículo. Além disso, o não pagamento impossibilita a transferência de propriedade e restringe a obtenção de Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual.

Organize-se e garanta o pagamento do seu IPVA 2025 dentro do prazo, evitando transtornos e aproveitando os benefícios oferecidos pelo governo estadual.