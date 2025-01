The Peninsula Classics anuncia os finalistas do Best Of The Best Award 2024

A rede The Peninsula acaba de anunciar os nove finalistas que disputarão sua prestigiada homenagem anual a carros clássicos, o Peninsula Classics Best of the Best Award 2024, considerada uma das principais e mais renomadas premiações automotivas do mundo. O evento, que ocorrerá no The Peninsula Paris em 3 de fevereiro de 2025, celebra este ano seu 10º aniversário.

Os veículos finalistas são todos fabricados por renomadas marcas internacionais, como Ferrari, Bugatti e Rolls-Royce, além de serem premiados nos principais eventos do último ano, representando coletivamente o ápice do design e da engenharia automotiva. Todos têm a chance de ganhar o Peninsula Classics Best of the Best Award 2024, mas apenas um será reconhecido como o carro clássico mais requintado e requisitado do mundo. Após a cerimônia de premiação, em parceria com o Rétromobile, o carro vencedor será exibido no salão de carros clássicos que é um dos mais renomados do mundo, de 5 a 9 de fevereiro.

“Estamos encantados em destacar esta seleção de automóveis verdadeiramente excepcionais, que exemplificam um nível impressionante de beleza e desempenho”, afirmou o Sir Michael Kadoorie, Presidente da The Hongkong and Shanghai Hotels Limited e cofundador do Peninsula Classics Best of the Best Award. “É também um grande prazer termos nos tornado reconhecidos, ao longo dos últimos dez anos, como uma das principais vitrines de carros clássicos do mundo”.

Os indicados ao Peninsula Classics Best of the Best Award 2024 são:

Itália:

1932 Alfa Romeo 8C 2300 Spider , carroceria por Figoni. Best of Show, 2024 Concorso d’Eleganza Villa d’Este;

, carroceria por Figoni. Best of Show, 2024 Concorso d’Eleganza Villa d’Este; 1957 Ferrari 335 S , carroceria por Scaglietti. Best of Show, 2024 Salon Privé Blenheim Palace Concours;

, carroceria por Scaglietti. Best of Show, 2024 Salon Privé Blenheim Palace Concours; 1964 Ferrari 250 LM, carroceria por Scaglietti, design por Pininfarina. Best in Show, 2024 Palm Beach Cavallino Classic.

França:

1937/1946 Delahaye 145 Cabriolet , carroceria por Franay. Best in Show, 2024 The Quail, A Motorsports Gathering;

, carroceria por Franay. Best in Show, 2024 The Quail, A Motorsports Gathering; 1947 Delahaye 135MS Narval Cabriolet , carroceria por Figoni et Falaschi. Best of Show, 2024 Amelia Island Concours d’Elegance;

, carroceria por Figoni et Falaschi. Best of Show, 2024 Amelia Island Concours d’Elegance; 1934 Bugatti Type 59 Sports , carroceria por Bugatti. Best in Show, 2024 Pebble Beach Concours d’Elegance;

, carroceria por Bugatti. Best in Show, 2024 Pebble Beach Concours d’Elegance; 1937 Bugatti Type 57S Roadster , carroceria por Corsica. Best in Show, 2024 Cartier Style et Luxe;

, carroceria por Corsica. Best in Show, 2024 Cartier Style et Luxe; 1928 Bugatti Type 35C Grand Prix, carroceria por Bugatti. Best of Show, 2024 Chantilly Arts et Elegance Richard Mille.

Reino Unido:

1937 Rolls-Royce Phantom III Convertible, carroceria por J.S. Inskip. Best of Show, 2024 Concours of Elegance at Hampton Court Palace.



O time de jurados do Peninsula Classics Best of the Best Award 2024 inclui vários designers e executivos automotivos renomados, como Peter Brock, o famoso designer Fabio Filippini, e o ex-vice-presidente de design da General Motors Ed Welburn e Henry Ford III. Outros jurados incluem membros da realeza, celebridades e colecionadores entusiastas do automobilismo, como HRH Príncipe Michael de Kent, HH Rana Manvendra Singh de Barwani, Peter Marino, Ralph Lauren e Jay Leno. (Foto: Peninsula Classics/Divulgação).