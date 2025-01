Confronto em Curitiba tem morte de suspeitos em carro famoso por ser usado em assaltos

A caçada a um carro utilizado por criminosos em diversos assaltos e roubos em bairros de Curitiba ao longo da semana acabou em confronto, na noite desta quinta-feira (30), no bairro Parolin, em Curitiba. Quatro suspeitos que estavam em um HB20 branco reagiram a uma abordagem da Rotam e dois morreram durante confronto. Os outros dois conseguiram escapar.

Os homens eram suspeitos de vários assaltos em bairros de Curitiba. Há registro de ações dos marginais no Hauer, Jardim das Américas, além de golpe aplicado contra um posto de combustíveis, onde os suspeitos abasteceram o carro e saíram em disparada sem pagar a conta.

A tenente Esmanhotto, que estava no local do confronto, explicou detalhes do confronto. “Tivemos algumas ligações de ocorrência de roubo envolvendo este veículo HB20 branco com quatro indivíduos no interior, sendo uma delas no Jardim das Américas, outra no Hauer, e a terceira situação o abastecimento desse veículo em um posto, onde eles saíram sem pagar”, explicou a policial.

Veículo era figura carimbada em crimes na capital

Este mesmo veículo, durante a semana, ficou “famoso” por ser utilizado em diversos assaltos por Curitiba. Em um dos casos a vítima conseguiu anotar a placa e repassar para a rede 190. “Durante patrulhamento da equipe Rotam do 12º Batalhão, os policiais acabaram localizando esse veículo e, na tentativa de abordagem, os indivíduos armados efetuaram disparos contra a equipe, ocasionando o confronto com dois óbitos no local