Luan Santana e Sorriso Maroto estrelam shows no litoral do PR

O fim de semana no Litoral do Paraná terá no palco a atração surpresa da edição 2024/2025 do Verão Maior Paraná: o cantor Luan Santana. A expectativa é de presença recorde de público para acompanhar o ídolo sertanejo, que no ano passado registrou o segundo maior público da história do evento, com 136 mil pessoas cantando suas músicas em Caiobá.

Além dele, estão programadas apresentações dos pagodeiros do Sorriso Maroto e das duplas sertanejas João Neto & Frederico e Bruninho & Davi. Nos três fins de semana anteriores, mais de 800 mil pessoas curtiram os espetáculos musicais gratuitos em Matinhos e Pontal do Paraná.

+ Leia mais: Confeitaria de Curitiba cria versões da torta banoffee para o verão

Os embalos já começam na sexta-feira (31), com o ritmo contagiante do grupo de pagode Sorriso Maroto, a partir das 21h. Formada por Bruno Cardoso, Sérgio Jr., Cris Oliveira, Vinícius Augusto e Fred Araújo, a banda tem apostado recentemente em regravações de suas músicas de sucesso – incluindo versões em roda de samba.

Grandes clássicos dos 30 anos de estrada da banda, como “Apaguei pra Todos”, “Ela”, “Sinais” e “Assim você Mata o Papai” devem agitar os presentes no palco principal de Matinhos.

Na mesma data e horário, mas em Pontal do Paraná, o espaço será todo da música sertaneja – que seguirá dando o tom por lá também no sábado. Quem abre os trabalhos no Centro de Eventos Marissol é a dupla Bruninho & Davi. Com 15 anos de carreira, eles estão entre os grandes nomes do sertanejo universitário na atualidade, somando mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube.

A principal estrela do fim de semana também vem do sertanejo e vai se apresentar em Matinhos, a partir das 22 horas de sábado (1º). Luan Santana, que recentemente se tornou pai, tem mais de 36 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

+ Veja também: Circuito de Caipirinhas reúne 26 bares de Curitiba; a melhor leva prêmio

É de se esperar que hits de sua carreira, como “Meio Termo”, “Eu, Você, o Mar e Ela” e “Meteoro da Paixão” proporcionem um show inesquecível, com muita participação do público.

Em Pontal do Paraná, o gênero musical será representado pelos irmãos João Neto & Frederico, também às 22 horas deste sábado (1º). A dupla, que já teve diversas músicas entre as mais badaladas do país, como “Presto Pouco” e “Tá combinado”, promete muita animação e uma setlist recheada de sucessos.

Transmissão pela TV

Para quem não puder acompanhar direto do Litoral do Paraná, os shows de Matinhos terão transmissão em rede nacional pelas emissoras Band, SBT, TV Paraná Turismo e TVCI, além das rádios Band e Nativa FM. O SBT irá transmitir o show de Sorriso Maroto, na sexta.

No dia seguinte, a TV Band e as rádios Band e Nativa FM levam para todo o País o sertanejo Luan Santana. A TV Paraná Turismo e a TVCI (emissora do Litoral) transmitem os shows em ambos os dias. O objetivo é ampliar o alcance da programação cultural promovida pelo Governo do Paraná para todo Brasil.

Agenda de shows

Este será o quarto de sete finais de semana consecutivos com grandes shows nas praias do Litoral. Até 22 de fevereiro, serão realizados 33 shows gratuitos (sendo 12 com transmissão em rede nacional), envolvendo 28 artistas, duplas sertanejas, bandas e atrações variadas. A expectativa é de que as apresentações do Verão Maior Paraná sejam acompanhadas por mais de 1 milhão de pessoas in loco.

Os palcos na orla paranaense ainda recebem nesta temporada artistas como Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló, Fernando & Sorocaba, Titãs entre outros.

O Verão Maior Paraná desta temporada também conta com uma estrutura ainda mais completa para as apresentações, com ampliação do número de telões ao longo da praia e um espaço PCD. Os eventos contam ainda com esquema especial de segurança, tanto nas áreas dos shows, quanto no entorno, para garantir que as famílias possam curtir as atrações com tranquilidade.