Tirar CNH vai ficar mais fácil? Detran libera tecnologias de direção no exame prático

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) regulamentou e passou a permitir o uso de tecnologias presentes nos veículos para as aulas de direção dos Centros de Formação de Condutores e também para o exame prático.

A medida libera que as autoescolas utilizem carros equipados com dispositivos tecnológicos, tanto nas aulas quanto nos exames práticos de direção da categoria “B”. Essa permissão do uso de tecnologias embarcadas de assistência de direção nos veículos é válida para todo o Paraná.

Entre as tecnologias que passam a ser autorizadas estão câmeras de ré, sensores de estacionamento, sistemas de alerta de cinto de segurança, assistente de partida em rampa e o sistema start-stop – que desliga automaticamente o motor quando o veículo está parado e o religa quando o motorista retoma a condução.

Câmbio automático foi liberado para exames de direção?

Não! A nova medida do Detran-PR não abrange o sistema autônomo de condução e estacionamento. Portanto, essas facilidades não poderão ser utilizadas durante o exame de direção.

A regulamentação, autorizada através da Portaria 002/2025 do Detran-PR, facilita o trabalho das autoescolas, que encontram dificuldades para adquirir veículos sem esses itens, já que desativá-los pode comprometer a garantia de fábrica. Além disso, a medida também contribui para atualizar os novos motoristas com as tecnologias presentes atualmente em grande parte dos automóveis novos.

“Esses equipamentos auxiliam na condução e para estacionar os veículos. É importante que os condutores aprendam desde a autoescola como utilizar esses dispositivos, que estão cada vez mais presentes nos veículos que estão hoje no mercado”, explicou o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.