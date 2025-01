Curitiba abre inscrições para 34 cursos profissionalizantes gratuitos

Para quem está em busca de novas oportunidades na carreira profissional, em Curitiba estão abertas as inscrições para 34 cursos profissionalizantes e gratuitos.

São 1.965 vagas de qualificação profissional para o mês de fevereiro ofertadas pelo programa Liceu de Ofícios, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo Portal Aprendere. As capacitações são presenciais e ocorrem em diferentes pontos da cidade.

Curso de garçom e garçonete gratuito em Curitiba

Entre as oportunidades de melhorar o currículo, estão duas propostas voltadas para a formação de garçons e garçonetes, para atuar no atendimento ao público de bares e restaurantes:

O curso Técnica para Garçom, realizado na sede do Senac (Rua André De Barros, 750), vai focar a organização do local de trabalho, a recepção e o atendimento ao cliente, com 45 horas/aula e início no dia 10 de fevereiro.

Já o curso Atendimento para Garçom ensina o profissional a desenvolver estratégias de atendimento para os diferentes perfis de clientes, regras de etiqueta, controle emocional e gestão do tempo. Para este, duas turmas estão com inscrições abertas: uma na Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430), com início em 17 de fevereiro, e outra, no Liceu de Ofícios Cajuru (Rua Leonardo Novick, 983), para março, ambas com 15 horas/aula.

Curso gratuito de cuidado com idosos

Considerado um dos “empregos do futuro”, o cuidado à pessoa idosa também está entre as qualificações profissionais de fevereiro. O curso Cuidados com a Alimentação e com a Saúde do Idoso tem início no dia 24 de fevereiro, no Liceu de Ofícios do Bairro Novo (Rua Tijucas Do Sul, 1.691, Sítio Cercado). Uma outra turma, com início em 18 de março, também está com as inscrições abertas. A carga horária total é de 42 horas/aula.

Entre os conteúdos, estão temas como a reeducação alimentar, dietas especiais, boas práticas na manipulação de alimentos, cuidados com a pessoa idosa como avaliação da qualidade do sono, detecção de sintomas, cuidados com medicamentos, comunicação, consultas e orientações médicas.

Curso de alongamento de cílios em Curitiba

Na área de Estética e Beleza, uma das opções é o curso de Alongamento de Cílios, que será realizado entre 20 e 26 de fevereiro, no Liceu de Ofícios Santa Rita (Rua Ennet Dubard, 500, Tatuquara).

Exclusivamente para este curso, as inscrições são feitas unicamente pelo telefone (41) 3221-2657. Os pré-requisitos aos participantes é ter pelo menos 16 anos e Ensino Fundamental.

Como fazer o cadastro no Portal Aprendere

O Portal Aprendere é o canal da Prefeitura de acesso a cursos para a comunidade de Curitiba e Região Metropolitana, além de formações específicas para servidores municipais.

O acesso é gratuito e pode ser realizado a partir de um cadastro, que permite pesquisar cursos gratuitos de diversos programas e secretarias da Prefeitura – inclusive, os do Liceu de Ofícios e Inovação, realizados online ou presencialmente. Na plataforma também é possível emitir os certificados das qualificações realizadas.

Cursos presenciais de Curitiba em fevereiro

Desenvolvimento pessoal e empregabilidade

Administração do tempo

Atitudes comportamentais/ empregabilidade

Autoconhecimento

Comunicação não violenta

Preparação para entrevista

Programa social família em ação

Projeto de vida pessoal e profissional

Relacionamento interpessoal nas organizações

Trabalho em equipe

Serviços

Atendimento para garçom

Técnicas para garçom

Escritório

Auxiliar administrativo – ênfase em recursos humanos

Auxiliar administrativo – ênfase em vendas

Auxiliar administrativo – financeiro contábil

Estética e beleza

Corte feminino e escova

Unhas decoradas

Alongamento de cílios (inscrições apenas pelo telefone 41 3221-2657)

Alimentação e gastronomia

Bora empreender com comida (exclusivo para mulheres)

Cuidados com a alimentação e com a saúde do idoso

Preparo de pizza

Técnicas de confeitaria

Informática

Excel – básico

Excel intermediário

Informática básica

Power point básico

Power point intermediário

Windows básico

Word básico

Word intermediário

Indústria e comércio

Gestão de estoque

Logística avançada

Logística básica

Logística: almoxarifado e estoque

Oficina de costura básica