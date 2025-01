Moradores denunciam abandono de região colada a presídio na RMC

Moradores do bairro Vila Militar I, em Piraquara, na Grande Curitiba, reclamam da situação de abandono. Por lá, a falta de pavimentação é vista em mais de 90% das ruas. A falta de asfalto pode causar problemas de segurança, saúde e mobilidade.

Por ser próximo ao Complexo Penitenciário de Piraquara, composto por duas penitenciárias e uma de segurança máxima, se sentem ignorados pelo município. “Tem apenas uma rua pavimentada, não tem asfalto e vez ou outra colocam terra nos buracos para parar as reclamações, mas um dia depois a cratera aparece de novo”, detalha a moradora Mayara Kesley.

Ela mora na Rua Capitão Tenente Maris de Barros há pouco tempo, mas a irmã, que é vizinha, enfrenta transtornos há três anos. Além da falta de asfalto, que aumenta o risco de acidentes e danos ao veículo, os moradores também têm problemas para fazer ligações telefônicas.

“Aqui é uma região mais periférica de Piraquara, mas não justifica ser abandonada. O problema dos buracos nas ruas e a falta de rede da região são velhos conhecidos As reclamações na Prefeitura conseguimos fazer por e-mail, porque o telefone não funciona”, explica Mayara.

Região da Vila Militar. Foto: reprodução / Google Maps.

Questionada, a Prefeitura de Piraquara informou que serviços de manutenção estão no cronograma da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, mas que o período de chuvas tem prejudicado os trabalhos. “A atual gestão assumiu em 01 de janeiro de 2025 e, no momento, trabalha na reorganização da Administração Municipal (…) sobre novas obras de asfalto, a atual gestão está reestruturando a Superintendência de Projetos e Obras, com a contratação de profissionais técnicos para elaboração de projetos que no futuro contemplarão a Vila Militar”, diz.

