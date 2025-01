Lixão desaparece de bairro após reportagem da Tribuna do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Tribuna do Paraná relatou um problema sério no Capão da Imbuia, em Curitiba, na última terça-feira (28) e a Prefeitura de Curitiba logo resolveu o problema. Uma equipe da limpeza pública foi até o depósito irregular de lixo. “Passando para agradecer o apoio e falar que deu tudo certo. Limparam o terreno”, enviou uma morada da Rua Sétimo Simionato.

Desde outubro do ano passado, o local que fica às margens de um córrego, havia se transformado em um lixão a céu aberto e ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue. Moradores relataram que restos de materiais de construção, móveis e embalagens de plástico são descartadas no terreno ‘sem dono’ desde sempre, mas que nos últimos meses o volume de lixo triplicou.

Os moradores entraram em contato com a Prefeitura, pedindo uma limpeza – que só foi feita nesta semana. Por meio de nota, a prefeitura lembrou que esse tipo de descarte irregular de resíduos é um crime ambiental e que além da coleta de resíduos vegetais, é possível solicitar pela Central 156 o recolhimento de caliças de até cinco carrinhos de mãos.

Quando a população ver situações de descarte irregular de resíduos, como apontado pela reportagem, a Prefeitura de Curitiba indica registrar na Central 156. “A orientação é que os moradores indiquem uma numeração predial próxima de onde está ocorrendo o descarte irregular dos resíduos, prestem informações claras. Isso facilita a resolução do problema de forma mais rápida e eficiente. Muitas vezes os moradores colocam o endereço onde moram e quando as equipes chegam ao local não encontram o descarte irregular.”

