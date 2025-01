Veja alimentos que melhoram e prejudicam a saúde da pele

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A relação entre alimentação e saúde da pele é um tema cada vez mais discutido. O que colocamos no prato reflete diretamente na aparência e na saúde do maior órgão do corpo. Segundo a dermatologista Dra. Mariana Paixão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), os excessos alimentares podem causar uma série de problemas, desde o aumento da oleosidade até o agravamento de condições como acne, rosácea e envelhecimento precoce.

“A pele é um espelho do que acontece no organismo. Quando consumimos alimentos em excesso, especialmente os ricos em açúcar, gorduras saturadas e ultraprocessados, criamos um ambiente interno propício para inflamações, o que se manifesta externamente em forma de acne, irritações e outros problemas dermatológicos”, explica.

Alimentos que afetam a saúde pele

De acordo com a Dra. Mariana Paixão, os excessos alimentares sobrecarregam o organismo e desencadeiam reações que afetam diretamente a pele. Ela destaca alguns exemplos:

Açúcar em excesso: o consumo elevado de açúcar contribui para a glicação, um processo que danifica as fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. O resultado é o envelhecimento precoce, com formação de rugas e flacidez;

o consumo elevado de açúcar contribui para a glicação, um processo que danifica as fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. O resultado é o envelhecimento precoce, com formação de rugas e flacidez; Frituras e gorduras saturadas: favorecem a inflamação no corpo, que pode piorar quadros de acne e rosácea, além de aumentar a oleosidade da pele;

favorecem a inflamação no corpo, que pode piorar quadros de acne e rosácea, além de aumentar a oleosidade da pele; Álcool: o consumo exagerado de bebidas alcoólicas desidratam a pele, deixando-a sem viço e com maior predisposição ao envelhecimento precoce;

o consumo exagerado de bebidas alcoólicas desidratam a pele, deixando-a sem viço e com maior predisposição ao envelhecimento precoce; Sal: o excesso de sódio pode levar à retenção de líquidos e inchaço, além de prejudicar a hidratação natural da pele;

o excesso de sódio pode levar à retenção de líquidos e inchaço, além de prejudicar a hidratação natural da pele; Laticínios e alimentos ultraprocessados: em algumas pessoas, o consumo excessivo de derivados do leite e alimentos industrializados pode agravar a acne e causar irritações.

Frutas e vegetais antioxidantes ajudam a prevenir o envelhecimento precoce (Imagem: photka | Shutterstock)

Alimentos que beneficiam a pele

A Dra. Mariana Paixão explica que uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é fundamental para manter a pele saudável e bonita. Alguns alimentos são aliados poderosos, tais como:

Frutas e vegetais ricos em antioxidantes: morango, laranja, abacate, cenoura e folhas verdes ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce;

morango, laranja, abacate, cenoura e folhas verdes ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce; Água e alimentos hidratantes: manter o corpo hidratado é essencial para a elasticidade e o viço da pele. Consuma bastante água e alimentos como melancia e pepino;

manter o corpo hidratado é essencial para a elasticidade e o viço da pele. Consuma bastante água e alimentos como melancia e pepino; Peixes e sementes: fontes de ômega 3, como salmão, chia e linhaça, ajudam a reduzir inflamações e melhoram a barreira cutânea;

fontes de ômega 3, como salmão, chia e linhaça, ajudam a reduzir inflamações e melhoram a barreira cutânea; Oleaginosas: castanhas e nozes são ricas em selênio e vitamina E , que protegem a pele contra danos externos e mantêm sua integridade;

castanhas e nozes são ricas em selênio e , que protegem a pele contra danos externos e mantêm sua integridade; Chás e ervas naturais: alguns chás, como o verde, possuem propriedades anti-inflamatórias que beneficiam a pele.

Práticas para recuperar a pele após os excessos

Durante períodos de excessos alimentares, como festas e feriados, a pele pode sofrer. Por isso, a dermatologista recomenda adotar algumas práticas para minimizar os danos, tais como:

Aumentar a hidratação: consuma mais água para ajudar a eliminar toxinas;

consuma mais água para ajudar a eliminar toxinas; Investir em alimentos anti-inflamatórios: inclua alimentos ricos em antioxidantes e ômega 3 na dieta;

inclua alimentos ricos em antioxidantes e ômega 3 na dieta; Evitar o efeito rebote: não compense os excessos com restrições extremas. O equilíbrio é a chave;

não compense os excessos com restrições extremas. O equilíbrio é a chave; Cuidar da rotina de skincare: redobre os cuidados com a limpeza, hidratação e proteção solar para ajudar a pele a se recuperar.

Consulte um dermatologista

A dermatologista Dra. Mariana Paixão reforça que a alimentação equilibrada é um dos principais pilares para manter a pele saudável, ao lado de uma boa rotina de cuidados e visitas regulares ao dermatologista. “Uma pele bonita começa de dentro para fora. O que comemos influencia diretamente no estado da nossa pele, então investir em uma dieta saudável não é apenas uma questão estética, mas também de saúde”, diz.

Se você percebe que a sua alimentação está impactando negativamente sua pele, procure um dermatologista para orientações personalizadas. Pequenas mudanças no cardápio podem fazer toda a diferença na saúde e na aparência da sua pele.

Por Beatriz Corrêa