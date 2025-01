Região Sul acelera vendas de motos em 2024

A Região Sul foi o grande destaque do mercado de motocicletas em 2024, com crescimento de 29,2% nas vendas, superando com folga a média nacional de 18,6%, segundo dados da Abraciclo, associação que reúne fabricantes de veículos de duas rodas. O Paraná liderou a alta regional, registrando um impressionante aumento de 44,9% em relação a 2023.

Foram emplacadas 83.267 motos zero quilômetro no estado, ante 57.448 no ano anterior. Santa Catarina ficou em segundo lugar, com alta de 23% (58.562 unidades), enquanto o Rio Grande do Sul registrou crescimento de 10,8% (37.029 unidades).

Segundo Rudney Doscher, diretor de Operações da Blokton, um dos motivos para o excelente resultado paranaense foi a isenção no IPVA, a partir deste ano, para modelos com menos de 170cc. “O anúncio da isenção de IPVA pelo governo estadual para motocicletas de baixa cilindrada despertou o interesse das locadoras, gerando um volume expressivo de emplacamentos no estado”, explicou.

O mercado de baixa cilindrada foi o principal motor do avanço no Paraná, com alta de 51%, muito acima de Santa Catarina (21,8%) e do Rio Grande do Sul (8,4%). “A combinação de modelos econômicos e versáteis com incentivos fiscais consolidou o estado como uma referência no setor”, acrescentou Doscher.

Blokton acompanha crescimento no Sul

A Blokton, maior concessionária Honda da região e um termômetro importante para o setor, acompanhou o desempenho positivo do mercado e registrou um crescimento de 20% nas vendas de motos zero quilômetro em 2024. No segmento de consórcios, a empresa também apresentou alta, com aumento de 3,6% nas cotas comercializadas.

“Nossa atuação no segmento de baixa cilindrada, que representa 82% das nossas vendas, foi decisiva para os excelentes resultados. Crescemos 22% em relação a 2023”, destacou Doscher.

Cresce procura por média cilindrada

O segmento de média cilindrada (161cc a 449cc) também registrou incremento no país, com aumento de 25,9% em 2024. Na Região Sul, o desempenho foi ainda melhor, com alta de 29,2%. Santa Catarina liderou entre os estados sulistas, com aumento de 33,3%, seguido pelo Paraná (27,8%) e Rio Grande do Sul (19,5%).

“Esse segmento se destaca por atender um público que busca equilíbrio entre desempenho e custo-benefício, e acreditamos que essa tendência continuará forte em 2025”, comentou Doscher, mencionando que a Blokton registrou crescimento de 15,3% nas vendas de motos de média cilindrada no período.

Melhor resultado desde 2011 e projeção 2025

O mercado brasileiro de motocicletas registrou 1,876 milhão de unidades negociadas em 2024, alcançando o melhor resultado desde 2011. A produção também acompanhou o ritmo, com 1,748 milhão de unidades fabricadas, um crescimento de 11,1%.

Para 2025, a Abraciclo prevê novos recordes, com 2,02 milhões de unidades emplacadas no varejo, representando alta de 7,7%, e 1,88 milhão de unidades fabricadas, um crescimento de 7,5%. A Blokton compartilha do otimismo. “Esperamos um crescimento de dois dígitos em nosso portfólio, impulsionado pela maior capacidade produtiva das montadoras, modernização dos produtos e pela demanda reprimida dos últimos anos”, afirmou Doscher.

Mobilidade acessível e sustentável

A motocicleta continua a se consolidar como uma solução prática e econômica para a mobilidade urbana. Para este ano, as fabricantes terão como desafio atender à crescente demanda com produtos que ofereçam tecnologia, sustentabilidade e segurança.

“Embora a conjuntura econômica apresente incertezas, acreditamos que a motocicleta continuará em alta, devido ao seu custo acessível, manutenção econômica e agilidade nos deslocamentos”, avaliou Marcos Bento, presidente da Abraciclo. (Foto: Honda Blokton/Divulgação).