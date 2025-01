Com a economia instável, alugar carro pode ser uma boa opção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Início do ano é época de pagamento de IPVA e, além disso, muitas pessoas também aproveitam para renovar os seguros de seus veículos. Em paralelo, o ano de 2025 deve ser de juros elevados. A projeção do Boletim Focus, é que a taxa Selic termine o ano na casa dos 15%, o que é uma notícia não muito boa para aqueles que aderirem aos planos de financiamento. Em cenários econômicos como este, em que há tendências favoráveis para investidores através de aplicações e rendimentos, torna-se viável a opção de locação automotiva para aqueles que buscam manter seu capital e aproveitar todas as vantagens de um carro zero quilômetro.

Por meio da MIT Locadora, empresa de aluguel de veículos da Mitsubishi Motors que oferece planos de assinatura, os clientes têm a oportunidade de usufruir de toda robustez, tecnologia e conforto de um veículo zero quilômetro da marca japonesa com pagamento de parcelas mensais atrativas, sem se preocupar com custos de seguro, documentação, IPVA, revisões e, principalmente, depreciação.

Com planos que partem de parcelas mensais de R$ 3.570, a MIT Locadora oferece para locação toda a linha de veículos Mitsubishi: Pajero Sport, Eclipse Cross e Triton.

O programa é uma excelente alternativa uma vez que, por ser um braço direto da Mitsubishi Motors, os clientes não dependem de uma empresa que só trabalha com locação e que é obrigada a comprar carros de montadoras para depois locá-los, o que pode encarecer o processo.

Além disso, por meio da MIT Locadora, os clientes têm a sua disposição uma rede de mais de 120 concessionárias em todo o Brasil para contar em qualquer momento, seja na retirada de seus veículos ou em caso de necessidade de qualquer tipo de manutenção.

Para Fernando Julianelli, Vice-Presidente de Branding e Inovação da Mitsubishi Motors, responsável pela MIT Locadora, “a locação de veículos oferece muita facilidade e comodidade aos clientes. Esse é um mercado que vem crescendo e a MIT Locadora está pronta para acompanhar essa tendência. Por sermos o braço de uma montadora de veículos, conseguimos oferecer excelentes oportunidades e suporte aos nossos clientes”.

Os locatários de veículos Mitsubishi equipados com tração 4×4 ainda têm acesso a todos os rallies e passeios que a marca promove há décadas em todo o Brasil. O Mitsubishi Experience, Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor são perfeitos para famílias e grupos de amigos se divertirem e viverem momentos inesquecíveis a bordo de modelos da marca, sempre em meio às mais belas paisagens do país. Para informações completas sobre cada evento, acesse ao link: https://www.mitsubishimotors.com.br/mundo-mit.

Mercado

O mercado de locação de veículos no Brasil apresenta um cenário bastante promissor, com crescimento contínuo impulsionado, principalmente, pela mudança no comportamento de uma parcela significativa dos consumidores. Segundo a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA), em 2024 o mercado de locação cresceu 5% em relação ao ano anterior, movimentando R$ 68,7 bilhões. Atualmente a frota de veículos locados é de 1,65 milhão de unidades em todo o país. (Foto: Mitsubishi/Divulgação).