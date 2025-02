Curitiba registra recorde de calor; Litoral tem sensação de 50ºC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ferveu nesta terça-feira (11) e registrou a temperatura mais alta do ano até agora. O termômetro chegou aos 31,4ºC durante a tarde, confirmando o que muitos curitibanos já sentiam ao longo do dia: muito calor.

Samuel Braun, meteorologista do Simepar, confirmou o recorde, destacando que não foi só a capital paranaense que sofreu com o calorão. Outras cidades do estado também registraram suas máximas de 2025, como Cândido de Abreu, Cerro Azul, Fernandes Pinheiro e União da Vitória.

No Litoral, a sensação térmica nas cidades litorâneas atingiu níveis ainda mais altos que na capital. Antonina registrou 46,6°C, Guaratuba 37,5°C, Paranaguá 40,7°C e Guaraqueçaba 52,2°C (a mais alta sensação térmica do Estado desta terça-feira).

Enquanto isso, no interior do Paraná, a cidade de Capanema, no Sudoeste, registrou a temperatura mais alta nos termômetros: impressionantes 38,4ºC.