Ingressos de peças do Festival de Curitiba esgotam em 24 horas

O Festival de Curitiba 2024 já está disputado entre os amantes da cultura na capital paranaense. Diversas peças teatrais tiveram seus ingressos esgotados em tempo recorde, deixando muitos curitibanos ansiosos para garantir sua participação no evento.

A 33ª edição do festival, que acontecerá de 24 de março a 6 de abril, promete agitar a cena cultural da cidade com cerca de 350 atrações distribuídas em mais de 70 espaços de Curitiba e região metropolitana.

Entre os espetáculos mais procurados, “Ao Vivo (dentro da cabeça de alguém)”, da Cia Brasileira de Teatro, esgotou em apenas 24 horas após o início das vendas. Outras produções como “Rei Lear”, “O Fim é Outra Coisa” e “Gaviota” também já não possuem mais ingressos disponíveis.

Para os retardatários, ainda há esperança. Algumas peças ainda contam com tickets, mas em quantidade limitada. São elas: “Prima Facie”, estrelando Débora Falabella; “Brilho Eterno”, com Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller; “O Céu da Língua”, de Gregório Duvivier; “Avesso do Avesso”, com Heloísa Périssé e Marcelo Serrado; e “Alaska”, dirigida e atuada por Rodrigo Pandolfo.

Onde comprar

Os interessados podem adquirir os ingressos remanescentes através do site oficial www.festivaldecuritiba.com.br ou na bilheteria física localizada no Shopping Mueller, no Centro Cívico.

O Festival de Curitiba não se limita apenas ao teatro. A programação abrange uma ampla gama de manifestações artísticas, incluindo dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performances e até mesmo experiências gastronômicas.

Com a alta demanda por ingressos, fica evidente o interesse do público curitibano pelas artes e o prestígio do Festival de Curitiba no cenário cultural brasileiro. A expectativa é de que esta edição supere o sucesso das anteriores, consolidando ainda mais o evento como um dos mais importantes do calendário artístico nacional.