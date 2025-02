Guia Prático: como comprar ingressos para o Festival de Curitiba

O tão aguardado Festival de Curitiba 2025, que acontece entre os dias 24 de março e 6 de abril, abre a bilheteria oficial nesta quinta-feira (06). A venda de ingressos é feita pelo site oficial www.festivaldecuritiba.com.br e também pela bilheteria física do Shopping Mueller.

Os ingressos variam de R$ 00 a R$ 85 (mais taxas administrativas). Antes da compra, é necessário verificar a classificação indicativa da peça e orientações de cada espetáculo.

Há também descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.

Fique por dentro da programação oficial!

Bilheteria física do Shopping Mueller

A bilheteria física oficial do Festival de Curitiba 2025 fica no piso L2 do Shopping Mueller, na Avenida Cândido de Abreu, 127, Centro Cívico. Ela funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e, domingos e feriados, das 14 às 20 horas.

Para agilizar o atendimento, é importante já saber prontamente as peças e eventos para aquisição dos ingressos e assim evitar filas.

Estudantes de teatro e artistas profissionais contam com ingressos promocionais de R$40 e R$20, somente na bilheteria física. Verifique as condições especiais para colaboradores de empresas apoiadoras e clubes de descontos.

Venda online

Para quem quer comodidade ou não está em Curitiba, a melhor opção é comprar os ingressos do festival direto do site oficial do evento. As vendas iniciam na quinta-feira (06).

Valores:

Mostra Lucia Camargo – De GRATUITOS até R$85 (entrada inteira), + taxa adm.

Risorama – De R$42,50 até R$85 (entrada inteira) + taxa adm.

Fringe – De GRATUITOS até R$75 (entrada inteira) + taxa adm.

Mostra Surda de Teatro – GRATUITA.

MishMash – De R$30 até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

*Confira opções de combos de ingressos para a família.

Programa Guritiba – De GRATUITOS até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

Gastronomix – De R$10 até R$20 (entrada inteira) + taxa adm.