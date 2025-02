Festival de Curitiba 2025: novidades, surpresas e programação

Com aproximadamente 350 atrações em mais de 70 espaços de Curitiba e Região Metropolitana, o Festival de Curitiba divulgou a programação oficial de sua 33ª edição durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (05). O Festival acontece de 24 de março a 6 de abril, reunindo espetáculos teatrais premiados e aclamados pelo público, assim como estreias nacionais, dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performances e gastronomias.

A venda de ingressos inicia nesta quinta-feira (06) pelo site oficial www.fesivaldecuritiba.com.br e pela bilheteria física no Shopping Mueller (Av. Cândido de Abreu, 127 – Piso L2, Centro Cívico).

Para esta edição, estão confirmados nomes consagrados como Débora Falabella, Cláudia Abreu, Renata Sorrah, Paulo Betti, Reynaldo Gianecchini, Julia Lemmertz, Gregorio Duvivier, Deborah Evelyn, Heloísa Périssé, Marcelo Serrado, Rodrigo Pandolfo, Tainá Müller, Nena Inoue, Rosana Stavis, César Mello, Flávio Bauraqui, Grace Passô, Jessica Teixeira, entre outros.

A cerimônia de abertura acontece no dia 24 de março, com a apresentação do espetáculo “Os Mambembes”, em que seis grandes atores (Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna, Orã Figueiredo e Paulo Betti) e um músico (Caio Padilha) viajam pelo Brasil transformando a praça pública em teatro com um ônibus que se torna cenário. O texto que eles encenam e discutem é baseado na comédia escrita por Artur Azevedo, em 1904, sobre as aventuras de atores e atrizes de teatro.

Peças que prometem surpreender o público

No Guairão, um dos palcos mais importantes do Festival, um dos destaques é a peça “Avesso do Avesso”, em que ao apresentarem histórias de supostos casais, Heloísa Périssé e Marcelo Serrado vivem vários personagens em esquetes que conduzirão a plateia às gargalhadas.

A comédia romântica “Brilho Eterno”, com Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller, altamente aclamada pela crítica e que conquistou quatro prêmios, incluindo o de “Melhor Espetáculo” no Prêmio Bibi Ferreira também estará na programação do Guairão.

Também no Guairão, “Prima Facie”, primeiro solo de Débora Falabella, chega ao Festival após imenso sucesso, causando comoção nacional e internacional, e com três indicações ao Prêmio Shell, de Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Música. Outra grande peça esperada é o aguardado musical “Ray – Você Não Me Conhece”, que retrata a trajetória de Ray Charles desde os primeiros passos na música até sua consagração como um dos maiores ícones.

No Guairinha, a estreia nacional de “Daqui Ninguém Sai”, novo espetáculo do Teatro de Comédia do Paraná, com direção de Nena Inoue. A montagem apresenta mais de 30 contos de Dalton Trevisan, que completaria 100 anos em 2025, e trechos de cartas inéditas do autor com outros escritores, tendo em seu processo de criação a participação do contista curitibano.

A peça “Alaska”, em que pela primeira vez em sua carreira, Rodrigo Pandolfo dirige e atua ao mesmo tempo em uma história misteriosa que gera uma grande porta aberta para diferentes interpretações do público; a tragédia “Rei Lear”, posicionada entre os melhores espetáculos pela Folha de São Paulo no último ano, conecta a dramaturgia shakespeariana ligada à vida da drag queen contemporânea, tendo o protagonista sido indicado ao Shell de melhor ator.

Além disso o drama “Júpiter e a Gaivota – É Impossível Viver Sem o Teatro”, em que a Companhia Setor de Áreas Isoladas cria uma nova escritura cênica da obra “A Gaivota”, do russo Anton Tchékhov, para discutir a ideia de amor e evocação nos tempos atuais, a partir de uma leitura feminina, contemporânea e brasileira; e “Nebulosa de Baco”, da premiada companhia curitibana Stavis-Damaceno, com dramaturgia de Marcos Damaceno, que traz para a capital paranaense pela primeira vez o seu novo espetáculo, sucesso de críticas em sua estreia no Rio de Janeiro, com Rosana Stavis e Helena Jorge.

Fringe: 280 espetáculos acessíveis ao público

Como parte de sua programação gratuita e acessível a todos os públicos, a mostra ocupa teatros, praças, parques e ruas de Curitiba e Região Metropolitana, com aproximadamente 280 espetáculos, produzidos por mais de 1800 artistas e técnicos vindos de 12 estados do Brasil, como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, e de outros países, como Argentina, Peru, Bolívia e Estados Unidos, sendo 153 deles apresentados de forma gratuita e 18 no sistema “Pague Quanto Vale”.

O Fringe é uma mostra que não passa pela curadoria do Festival. Nela, companhias de teatro, circo, música, dança e outras vertentes artísticas participam por meio de cadastro voluntário, separadas por “Mostras”, “Espetáculos de Rua” e pelo “Circuito Independente”.

Neste ano, o Fringe contará com atrações vindas de quatro regiões do Brasil e promoverá a sua terceira edição da “Rodada de Conexões”, que reúne e aproxima curadores e programadores de festivais e salas de teatro de todo o Brasil, com companhias presentes no Fringe e também de grupos radicados em Curitiba.

O Festival de Curitiba ainda conta com o Interlocuções, Risorama, Gastronomix, Mish Mash, Guritiba. Ao longo de fevereiro, a Tribuna do Paraná traz dicas e programação completa para não deixar de perder e curtir um dos eventos culturais mais importantes da capital paranaense.

Valores:

Mostra Lucia Camargo – De GRATUITOS até R$85 (entrada inteira), + taxa adm.

Risorama – De R$42,50 até R$85 (entrada inteira) + taxa adm.

Fringe – De GRATUITOS até R$75 (entrada inteira) + taxa adm.

Mostra Surda de Teatro – GRATUITA.

MishMash – De R$30 até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

*Confira opções de combos de ingressos para a família.

Programa Guritiba – De GRATUITOS até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

Gastronomix – De R$10 até R$20 (entrada inteira) + taxa adm.

*Estudantes de teatro e artistas profissionais contam com ingressos promocionais de R$40 e R$20, somente na bilheteria física. Verifique as condições especiais para colaboradores de empresas apoiadoras e clubes de descontos.

Serviço

33.º Festival de Curitiba

Data: De 24/3 a 6/4 de 2025

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.

Confira também descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.