Vendas de carros usados impulsionam mercado de estética automotiva

O cuidado com a estética automotiva vai além da aparência e impacta diretamente no valor do veículo. A Car Collection, nova linha premium de estética automotiva da Trading Care, surge como uma solução para quem busca manter a aparência e a valorização do automóvel. O mercado de carros usados e seminovos registrou um recorde histórico em 2024, com 15,7 milhões de unidades vendidas, um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior, segundo a Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores). Esse aumento reflete a crescente preocupação dos motoristas com a conservação e manutenção dos veículos, impulsionando também a demanda por serviços e produtos voltados à estética automotiva.

O mês de dezembro de 2024 sozinho contabilizou 1,47 milhão de unidades negociadas, um aumento de 15,9% em relação a novembro. Esses números reforçam o otimismo do setor para 2025, com expectativas de manutenção e ampliação desse crescimento. Em um cenário onde a valorização do veículo pode impactar diretamente na revenda, produtos especializados em higienização, polimento e revitalização ganham destaque entre consumidores e revendedores.

A técnica de limpeza automotiva conhecida como “detailing”, que restaura o brilho da área externa e interna do veículo, tornou-se um investimento estratégico para quem deseja manter o carro em excelentes condições. Com esse foco, a Car Collection apresenta uma linha completa de 11 produtos de alto desempenho, incluindo lava autos, goma de limpeza, limpadores multissuperfícies, selante para pneus, polidor composto, finalizador com hidrorrepelência, hidratante para couro, renovador de plásticos e perfumes inteligentes.

De acordo com Lilian Marescalchi, Diretora Industrial da Trading Care, o cenário para a estética automotiva é promissor, pois um veículo usado bem cuidado, além de preservar sua aparência e funcionalidade, também agrega valor ao automóvel. “A manutenção da estética do veículo não é apenas uma questão de aparência, mas também de valorização. Com a Car Collection, queremos oferecer aos consumidores produtos de qualidade profissional que garantam proteção e cuidado para seus veículos, independentemente do tempo de uso”, afirma a Diretora Industrial da Trading Care.

Com mais de 115 milhões de veículos cadastrados no Brasil, segundo o IBGE, e um público cada vez mais exigente quanto à conservação de seus automóveis, a estética automotiva se torna um investimento estratégico. A Car Collection se posiciona como uma alternativa premium para atender essa demanda crescente, proporcionando resultados de alto nível e a praticidade de encontrar os produtos nas prateleiras de supermercados e lojas especializadas.

Referência no mercado automotivo há 49 anos com a Proauto e a Autocraft, os produtos da Trading Care são reconhecidos por sua qualidade e eficácia e fazem sucesso entre os apaixonados por carros. Premiada com o prêmio MESC 2024 de satisfação do cliente no setor, a Trading Care tem expandido cada vez mais a sua linha de marcas, visando sempre oferecer o melhor para os seus clientes.

Os produtos da Car Collection, assim como os das outras marcas do grupo, estão disponíveis nas principais redes de supermercados e lojas especializadas do país. Com a combinação entre qualidade profissional e facilidade de acesso, a marca promete transformar a forma como os motoristas cuidam de seus veículos. (Fotos: Car Collection/Divulgação).

