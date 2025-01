Concurso do Ibama oferece 460 vagas com salário inicial de quase R$ 10 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu as inscrições para seu novo concurso público, com 460 vagas de nível superior e salário inicial de R$ 9.994,60. As oportunidades são para o cargo de analista, divididas entre as áreas administrativa (130 vagas) e ambiental (330 vagas).

Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 18 de fevereiro pelo site do Cebraspe, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 95, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

O concurso reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Requisitos e remuneração

Para participar, é necessário ter diploma de graduação em nível superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC. Além do salário inicial, os aprovados podem receber gratificações adicionais por qualificação em especialização, mestrado ou doutorado.

Etapas do concurso

A seleção será composta por provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. As provas objetivas, com duração de 4h30, valerão 120 pontos e abordarão conhecimentos básicos e específicos. Já a prova discursiva consistirá em uma redação de até 30 linhas, valendo 20 pontos.

Na avaliação de títulos, que vale até 10 pontos, serão considerados diplomas de pós-graduação, certificados de especialização e experiência profissional relacionada ao cargo.

Cronograma

– Inscrições: até 18 de fevereiro

– Pagamento da taxa: até 20 de fevereiro

– Aplicação das provas: 6 de abril

– Divulgação dos gabaritos preliminares: 11 de abril

– Resultado final das provas objetivas e provisório da discursiva: 7 de maio