Contorno sul registra grave acidente com caminhão em curva perigosa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo um caminhão no fim da manhã desta quinta-feira (30) , na BR-116, no bairro Tatuquara, em Curitiba, no Contorno Sul, assustou quem passava pelo trecho

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava sendo ocupada apenas pelo motorista quando se perdeu na via. Ao tombar, a cabine atingiu o solo e a carga de bobina de fio de algodão ficou espalhada no chão.

O motorista teve ferimentos leves e acompanha toda a movimentação de agentes que auxiliam no atendimento.

O trânsito é lento e causa congestionamento na região que já costuma ter grande movimento de caminhões.

Acidente com morte

Outro acidente registrado em outro ponto do Contorno Sul acabou com a morte de uma pessoa. Foi uma saída de pista no km 44 da rodovia.