Chuva até quando em Curitiba? Previsão do tempo indica trégua

Um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta perigo potencial de chuva intensa em Curitiba e outras regiões do Paraná para os próximos dias. O aviso teve início na terça-feira, seguindo até sábado às 23h59. Mas até quando teremos dias com chuvas fortes em Curitiba? A previsão do tempo para Curitiba tem a resposta.

Sobre o alerta de chuva intensa em Curitiba, segundo alerta do Inmet, pode ocorrer neste período chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além de Curitiba e região metropolitana, o alerta amarelo do Inmet é válido para os municípios do Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Sudoeste Paranaense e Centro Ocidental Paranaense.

Previsão do tempo para sexta-feira

Na sexta-feira (31), as chuvas irão persistir na faixa centro-norte e centro-leste do Paraná, com temporais localizados, em virtude de um sistema de baixa pressão no oceano, próximo ao litoral. Em Curitiba, a máxima na temperatura não deve passar dos 24°C e o acumulado de chuva chega aos 16 milímetros.

Chuva até quando em Curitiba?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba a chuva deve marcar presença diária por, pelo menos, mais nove dias a contar desta quinta-feira. A previsão do tempo do Simepar indica que a partir do dia 9 de fevereiro a chuva deve dar uma trégua. Até lá é água todos os dias. Prepara o guarda chuva!