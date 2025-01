Cervejaria e bloquinho de Curitiba se unem para lançar cerveja inédita

A Way Beer, uma das cervejarias mais inovadoras do estado, uniu forças com o Bloco Garibaldis & Sacis, ícone da folia curitibana, para criar uma cerveja inédita. Batizada de “TESUDA”, a nova cerveja é uma Lager refrescante com 5% de teor alcoólico. O nome, que já chama atenção, é uma homenagem à bateria do bloco, conhecida por sua energia contagiante nas ruas de Curitiba há mais de 26 anos.

Alessandro Oliveira, mestre cervejeiro da Way Beer, explica a inspiração por trás da criação: “Queríamos uma cerveja com a cara da cidade e da nossa cultura. A ‘TESUDA’ é leve, saborosa e perfeita para o calor, ideal para curtir o verão com os amigos.”

O lançamento oficial está marcado para 2 de fevereiro, às 15h, na Saldanha Marinho, Centro de Curitiba, coincidindo com a saída do Bloco Garibaldis & Sacis. Marcel Cruz e Pedro Solak, coordenadores do bloco, não escondem a empolgação: “A ‘TESUDA’ será nossa cerveja oficial nesse carnaval. Ter algo produzido com a nossa cara para brindar à folia e à amizade é incrível.”

Foto: Júlio Garrido / divulgação.

A Way Beer, conhecida por suas criações ousadas e qualidade superior, se junta assim a um dos símbolos mais queridos do carnaval curitibano. O Bloco Garibaldis & Sacis, desde 1999, arrasta foliões pelas ruas da cidade.

A “TESUDA” estará disponível em edição limitada, prometendo ser a estrela da folia curitibana. Para os interessados em experimentar essa novidade refrescante, as redes sociais da Way Beer (@way_beer) e do Bloco Garibaldis & Sacis (@garibaldisesacis) são os canais oficiais para mais informações.