Paula Toller vai revisitar sucessos em Curitiba com show único

Paula Toller chega a Curitiba com sua aclamada “Tour Amorosa 2025”, prometendo uma noite inesquecível para os fãs. O espetáculo, que já encantou mais de 500 mil espectadores pelo Brasil, celebra quatro décadas de música da artista.

A apresentação única na capital paranaense acontecerá no dia 26 de abril, às 21h15, no palco do Teatro Guaíra. Com realização da Prime, o show promete ser um marco na cena cultural curitibana.

“Amorosa é uma celebração de toda minha carreira, um aniversário de casamento com o público!”, declara Paula, entusiasmada. “O show reúne muitos sucessos, tanto da época do Kid quanto da carreira solo. A banda é um espetáculo à parte.”

Com uma trajetória impressionante que inclui 10 milhões de discos vendidos e diversos prêmios, Paula Toller traz para Curitiba um repertório que é uma verdadeira antologia de sua carreira. Os fãs podem esperar hits atemporais como “Nada Sei”, “Lágrimas e Chuva”, “Amanhã é 23” e “Como eu quero”.

A direção musical e os arranjos ficam por conta do renomado produtor Liminha, enquanto o cenário leva a assinatura do prestigiado arquiteto e designer Gringo Cardia. A banda que acompanha Paula é composta por músicos de alto calibre, incluindo o próprio Liminha no violão.

Os ingressos já estão à venda através do site www.diskingressos.com.br, com preços a partir de R$90,00 (meia-entrada), variando conforme o setor escolhido. Há opções de desconto para estudantes, idosos, professores, doadores de sangue, PCDs e clientes do Clube Disk Ingressos. Uma promoção especial oferece 40% de desconto para quem doar 1kg de alimento não-perecível.

O show “Amorosa” não é apenas um concerto, mas uma celebração da carreira de uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Paula Toller, reconhecida como uma das melhores sopranos líricos do país, traz para Curitiba toda a energia e talento que a consagraram como ícone musical.

Com uma base de fãs que se renova constantemente através das redes sociais, Paula Toller continua a cativar novas gerações. Sua passagem por Curitiba promete ser um evento imperdível para admiradores de todas as idades, reafirmando seu lugar de destaque na cena musical brasileira.

Serviço

PAULA TOLLER – “Tour Amorosa 2025”

Quando: 26 de abril de 2025 (Sábado)

Local: Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, 175)

Horários: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: a partir de R$90,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro, PIX e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 e Online – www.diskingressos.com.br . **Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / @maisumadaprime

Realização: Prime