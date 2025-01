Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com show em Curitiba

O cantor e compositor carioca Jorge Vercillo está de volta a Curitiba com sua turnê “JV30”, celebrando três décadas de uma carreira repleta de sucessos. O show acontecerá no dia 11 de abril, às 21h15, no Teatro Guaíra, prometendo uma noite inesquecível para os fãs curitibanos.

Vercillo, um dos ícones da MPB, trará para o palco um repertório que percorre toda sua trajetória musical. Os espectadores poderão reviver grandes hits como “Homem Aranha”, “Final Feliz”, “Monalisa” e “Ela Une Todas as Coisas”. O artista explica: “Esta turnê é uma oportunidade única para relembrar momentos especiais musicais com o público paranaense. A ideia é oferecer algo a mais, que possa ir além de um show tradicional”.

O espetáculo promete ser uma experiência audiovisual completa, com cenário e projeto de luz que incluem projeções de vídeos elaborados para ilustrar os significados e as histórias por trás das canções. Mais do que um show, será uma celebração da música e das emoções que Jorge Vercillo compartilhou com seu público ao longo de 30 anos.

Os ingressos já estão à venda no site www.diskingressos.com.br, com preços a partir de R$90,00 (meia-entrada), variando de acordo com o setor escolhido. Há opções de meia-entrada para estudantes, idosos, professores, doadores de sangue e pessoas com deficiência. O evento também oferece “Ingresso Social” com 40% de desconto para quem doar 1kg de alimento não-perecível.

Ao longo de sua carreira, Vercillo acumulou conquistas impressionantes: quinze álbuns inéditos, quatro DVDs, um Disco de Diamante, dois de Platina, três Discos de Ouro e dois Grammy Latino. Suas músicas já ultrapassaram a marca de 1 bilhão de reproduções nas plataformas de streaming, e ele é recordista em temas de novelas da TV Globo, com 23 canções.

A turnê “JV30” está percorrendo diversas cidades, incluindo paradas internacionais, levando a elegância musical e os sucessos de Jorge Vercillo para fãs em diferentes locais. O show em Curitiba promete ser um marco nessa celebração, trazendo surpresas e momentos emocionantes para o público paranaense.

Serviço

JORGE VERCILLO – Turnê “JV30”

Quando: 11 de abril de 2025 (Sexta)

Local: Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: a partir de R$90,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro, PIX e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 e Online – www.diskingressos.com.br . **Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / @maisumadaprime

Realização: Prime