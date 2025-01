Vandalismo em terminais e estações de Curitiba bate recorde; prejuízo de R$ 1,36 milhão

O número de ocorrências de vandalismo envolvendo o transporte coletivo de Curitiba bateu recorde e mais que dobrou em 2024, em comparação com 2023. Um levantamento da Urbanização de Curitiba (Urbs) mostra que foram 8.960 registros de roubos e depredações no ano passado, com prejuízo de R$ 1,36 milhão. Em 2023, foram 4.421 ocorrências, com despesas de R$ 672,5 mil.

Os valores referem-se aos gastos com conserto, substituição e manutenção após as ocorrências. Nesses dados foram considerados vandalismos em estações-tubo, em terminais do transporte coletivo, bem como em sanitários públicos e pontos de ônibus administrados pela Urbs.

Devido aos altos números, a prefeitura informou que vai reforçar ações para inibir o vandalismo no transporte coletivo. Entre as medidas que devem ser adotadas estão campanhas de conscientização da população, incluindo as torcidas de futebol, aumento do patrulhamento e a criação de operações de segurança específicas para o transporte coletivo.

“O prejuízo causado pelo vandalismo é muito alto e poderia ser revertido em benefícios para a população. É recurso que poderia ir para investimento, para pavimentação, para construção de escolas, para a saúde, para melhorias no transporte coletivo”, disse o prefeito Eduardo Pimentel.

Canal para denunciar situações de vandalismo nos ônibus de Curitiba

O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, reforça a necessidade das denúncias por parte da população, que podem ser feitas pelo 153 (Guarda Municipal) ou diretamente para os seguranças e a fiscalização no local vandalizado. “Quem paga essa conta é a população, já que o vandalismo compromete a qualidade do transporte coletivo. E o dinheiro gasto para consertar os estragos poderia ser direcionado para outras benfeitorias para os próprios curitibanos”, afirma.

Com o valor gasto com o vandalismo no ano passado seria possível, por exemplo, equipar as seis novas unidades de saúde que serão inauguradas durante a gestão, ampliar a plataforma do Terminal Santa Cândida ou construir seis casas populares.

Sete estações-tubo de Curitiba sofreram furto de fiação em apenas um dia

Na segunda-feira (27), sete estações-tubo tiveram a fiação furtada em Curitiba, um recorde para um único dia. Somente no ano passado, o prejuízo com furto de fiação em estações-tubo foi de R$ 119,8 mil.

Vidros e catracas também são alvo de depredações nas estações-tubo. Além disso, as ações dos vândalos ocorrem em banheiros dos terminais, com danos e destruição de pias, vasos sanitários e válvulas, além de pichação de paredes, quebra de vidros e de portas.

A Urbs também planeja estruturar uma parceria com a Federação Paranaense de Futebol, com os clubes de futebol e as torcidas organizadas para uma campanha contra o vandalismo antes e após os jogos.

Transporte coletivo de Curitiba

O transporte coletivo da capital conta com 23 terminais (incluindo o metropolitano Guadalupe), 338 estações-tubo e mais de 3 mil pontos de ônibus administrados pela Urbs. No levantamento dos prejuízos com o vandalismo não foram computados os danos provocados nos ônibus e nem nos pontos de ônibus metálicos, administrados pela empresa terceirizada Clear Channel.

A Urbs mantém equipes própria e terceirizada para atender demandas provocadas pelo vandalismo. De acordo com a prefeitura, o tempo médio de reparo em situações de estrago é de 22 horas.