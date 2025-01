Festival Interlagos 2025 tem 98% de renovações de expositores

O maior evento de experiência motor do mundo acaba de anunciar que já conta com 98% de índice de renovações de marcas expositoras frente à edição 2024. Com mais de 200 marcas confirmadas, entre montadoras, importadores, autopeças, lubrificantes, seguradoras, acessórios e diversos outros nichos do mercado, o Festival Interlagos ratifica sua posição de maior evento do país nos segmentos 2 Rodas e 4 Rodas. A edição 2025 terá área 20% maior, com um total de 120 mil m2, além da icônica pista de Interlagos.

Concebido para ser uma experiência única para apaixonados – a Edição Automóveis será realizada de 12 a 15 de junho –, o Festival Interlagos 2025 tem atraído montadoras de segmentos distintos, como as de grande volume, importadoras, marcas premium, especializadas em veículos eletrificados e até estreantes no mercado brasileiro neste ano.

Estrategicamente elaborado para abrir os portões apenas onze dias após o término da Edição Motos (28/05 a 01/06), o evento tem várias marcas importantes confirmadas nas duas edições, como Ipiranga, Pirelli, BMW, Honda, Mobil, Petronas, Motul entre outras gigantes do setor. Além das marcas endêmicas, também estarão presentes em ambos os eventos seguradoras, financeiras (bancos), alimentos e bebidas e diversas outras empresas que desejam ativar os ecossistemas da moto e do auto.

“Estamos negociando com todas as montadoras e importadores sediados no país. Mas posso afirmar que já temos 20 marcas confirmadas, dentre as quais Ford, Toyota, Fiat Abarth, BYD, GWM, RAM, Volvo e muito mais…”, ressalta o CEO do Festival, Márcio Saldanha. O organizador se prepara para receber 150 mil visitantes só para o evento de carros. “Quando soltarmos todas as atrações e experiências que estamos planejando para os nossos visitantes, podemos ser obrigados a rever esse planejamento para 200 mil. Mas já estamos preparados para isso”.

O executivo destaca que o posicionamento do Festival Interlagos é único em todo o mundo por reunir testes na pista do Autódromo, no circuito off-road, além de exposição de carros, entretenimento, negócios, lazer, esporte e diversão em um novo formato que ocupa integralmente a lacuna deixada pelos antigos salões, onde só havia a presença estática dos veículos.

“Desenvolvemos o Festival Interlagos baseados nos conceitos do Disney Institute, que ensina a envolver os visitantes e torná-los parte do show. Visitantes, expositores, profissionais das mais diversas funções, todos nós sentimos que somos parte do evento e que, juntos, fazemos acontecer. Esse é um dos méritos do Festival”, enfatiza Saldanha. (Fotos: Festival Interlagos/Divulgação).