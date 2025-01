Ben Harper estreia em Curitiba com show inédito no Jockey

Curitiba se prepara para receber um dos compositores mais versáteis da atualidade. Ben Harper & The Innocent Criminals farão sua estreia na capital paranaense no dia 12 de abril, na Arena White Hall/Jockey Club do Paraná. O show faz parte da turnê brasileira do artista, que conta com a participação especial do músico californiano Donavon Frankenreiter.

Com uma carreira que abrange diversos gêneros, do pop ao folk, passando pelo reggae, soul, blues, rock e funk, Ben Harper traz para o palco sua versatilidade e talento. A abertura do show ficará por conta de nomes de peso: Gabriel, O Pensador, Sr Banana e Djambi, aquecendo o público para a atração principal.

Os ingressos já estão à venda na plataforma Eventim, com valores a partir de R$100,00 (meia-entrada) para o setor Pista. Há opções de Pista Premium e Bistrô, este último oferecendo uma experiência VIP para grupos de até seis pessoas.

A turnê de Ben Harper no Brasil faz parte da primeira edição de 2025 da Mango Sessions, uma plataforma que visa promover diversidade musical e movimentos culturais. Além de Curitiba, o artista se apresentará em São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro.

Luiz Oscar Niemeyer, sócio do grupo Bonus Track, responsável pela realização da turnê, destaca: “Realizar essa turnê reforça nosso total apoio à música e experiência musicais, livres de origem, nacionalidade, ritmo e época.”

Ben Harper, ganhador de três prêmios Grammy, traz consigo uma bagagem impressionante. Com 18 álbuns de estúdio e mais de 16 milhões de discos vendidos, o artista é conhecido por sua bravura sonora e ativismo social. Seu último álbum, “Wide Open Light”, lançado em 2023, mantém a linha política e pessoal que marca sua carreira.

Acompanhando Harper, The Innocent Criminals traz Oliver Charles na bateria, Alex Painter na guitarra, Darwin Johnson no baixo e Chris Joyner nos teclados.

O convidado especial, Donavon Frankenreiter, também promete agitar o público curitibano. Cantor, compositor e surfista premiado, Frankenreiter lançou recentemente o álbum “Get Outta Your Mind”, celebrando 20 anos de carreira.

Sobre sua vinda ao Brasil, Frankenreiter comenta: “Estamos muito animados em voltar ao Brasil, com um novo álbum, e um amigo incrível, que é Ben Harper, que colaborou em uma música do novo álbum. Espero que tenhamos a chance de pegar algumas ondas no Brasil.”

A noite promete ser memorável, unindo talentos internacionais e nacionais em um evento que celebra a diversidade musical e a cultura. Curitiba se prepara para receber um espetáculo que ficará marcado na história cultural da cidade.

Serviço

Ben Harper & The Innocent Criminals, participação especial Donavon Frankenreiter

Abertura: Sr Banana, Djambi e Gabriel, O Pensador

QUANDO: 12 de abril de 2025 (sábado)

LOCAL: Arena White Hall/Jockey Club do Paraná (R: Dino Bertoldi,740, Tarumã)

VALORES/1o lote: a partir de R$100,00 (meia-entrada) + taxa adm., de acordo com o setor. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

PISTA – R$200,00 (inteira)/ R$100,00 (meia-entrada);

PISTA PREMIUM – R$400,00 (inteira)/R$200,00 (meia-entrada);

BISTRÔ (somente mesa, sem banquetas) – R$2.400,00 (dá direito a 6 ingressos para o espaço localizado dentro daa área vip).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer.

INGRESSO SOLIDÁRIO – doares de 1kg de alimento não-perecível, possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento e as doações serão recebidas por entidades específicas a serem cadastradas e definidas. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

VENDAS ONLINE: www.eventim.com.br (Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra)

Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para as Bilheterias, é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

– Venda limitada a 4 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

– Nas bilheterias, aceitos cartões de crédito, débito e dinheiro

– Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: Menores de 18 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)