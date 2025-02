Volta às aulas com lanches criativos e saborosos para as crianças! Veja dicas

As férias das crianças estão chegando ao fim e, com isso, a rotina de pais e filhos começa novamente com as preparações para a volta às aulas. A organização do material escolar é motivo de empolgação, a animação pelo primeiro dia na escola é contagiante e a ansiedade para fazer amizades novas toma conta das crianças.

Com toda essa agitação acontecendo, é importante lembrar de manter os cuidados com a alimentação dos pequenos! Criar hábitos saudáveis desde a primeira infância também pode ser divertido.



Confira as ideias de lanches incríveis que a Tribuna preparou para a volta às aulas! Aproveite para deixar que a molecada ajude no processo de preparação de refeições criativas e transforme essa época em algo ainda mais especial.

Alimentação saudável e divertida

O desenvolvimento das crianças exige uma alimentação saudável, mas quem disse que comida nutritiva também não pode ser legal? Alguns detalhes no prato podem fazer a diferença, como a utilização de cores chamativas, texturas e formatos diferentes.

Veja algumas ideias de lanches para a volta às aulas:

Sanduíches divertidos: Corte os pães em formatos de estrelas, círculos ou utilize cortadores de biscoito para dar a forma que quiser! No recheio, escolha ingredientes como tomate, cenoura, pepinos e patê.

Espetinho de frutas: Use um palito de churrasco para espetar uma variedade de frutas da sua escolha. Procure deixar o mais colorido possível!

Panquecas malucas: Deixe que as crianças participem da receita e enfeitem da forma que preferirem, com caldas, frutas e cereais!

Mini pizzas: Utilize massas prontas e permita que as crianças escolham seus próprios ingredientes para montar as pizzas. Outra alternativa seria cortar abobrinhas em rodelas para substituir a massa, é uma ótima opção para crianças celíacas!

Permitir a participação das crianças no preparo dos seus próprios lanches é um jeito bacana de estimular a autonomia, ao mesmo tempo em que elas conseguem desenvolver habilidades motoras e sensoriais, ao manusear utensílios e alimentos.

Prato completo

Tente incluir alimentos naturais como frutas, legumes e grãos nos lanchinhos, o que irá garantir uma comida bem equilibrada e saudável para a garotada. Inclusive, aproveite para explorar sabores e texturas diferentes.

Mas fique atento! Evite alimentos muito processados como bolacha recheada, balas e sucos de caixinha industrializados.

Transforme a alimentação nutritiva em um hábito

A volta às aulas é uma excelente chance de criar e manter hábitos saudáveis e divertidos. E é importante que a presença dos pais e responsáveis seja contínua, promovendo esses momentos de aprendizado durante a vida cotidiana.