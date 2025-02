Novo Restaurante Popular é construído em bairro de Curitiba; veja fotos da obra

As obras do novo Restaurante Popular de Curitiba, no bairro Tatuquara, estão avançando. A unidade está sendo construída pela Prefeitura de Curitiba na Rua João Goulart, 1403, em uma área anexa à Rua da Cidadania, em frente ao novo terminal.

O Restaurante Popular do Tatuquara, que será a sexta unidade do município, terá capacidade para servir até 500 refeições diárias, pelo valor fixo de R$ 3 cada. O cardápio será elaborado por nutricionistas, garantindo refeições balanceadas e saborosas. Diariamente, os frequentadores poderão comer arroz, feijão, um tipo de carne, acompanhamento, salada e sobremesa.

De acordo com Marcelo Brenner, diretor do Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), as obras seguem em ritmo acelerado. “Já concluímos a estrutura de concreto, a instalação dos painéis solares e a infraestrutura interna. Estamos no cronograma e trabalhando para entregar aos cidadãos um equipamento municipal modelo, com autossuficiência energética, e que contribua para a melhoria da qualidade de vida”, disse Brenner.

Estrutura

Localizado em um terreno de 2.600 m², o restaurante terá 580 m² de área construída, a partir de um projeto sustentável e inovador. A unidade contará com salão principal, bilheteria, espaço para nutricionistas, área administrativa, banheiros acessíveis e vestiários para funcionários.

Com autossuficiência energética, o prédio contará com 180 painéis fotovoltaicos, capazes de gerar aproximadamente 73kWp, reduzindo em mais da metade os custos de energia da unidade. Grandes paredes de vidro vão aproveitar ao máximo a iluminação natural, criando um espaço agradável, moderno e eficiente.

O projeto também inclui captação de água da chuva para reuso e áreas para plantio de hortaliças, promovendo um modelo de resíduo zero e minimizando impactos ambientais.

“A proposta é alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), consolidando Curitiba como referência em políticas públicas inovadoras”, explica Luiz Fernando Jamur, secretário municipal de Obras Públicas.

Obras

Atualmente, as equipes estão concentradas na aplicação do revestimento cerâmico nos ambientes internos, instalação da rede de drenagem de águas pluviais, conexão da rede de esgoto da área externa e no sistema de para-raios.

Os próximos passos incluem a execução da infraestrutura elétrica e de iluminação, instalação de louças e metais, colocação de esquadrias de madeira e metálicas, além da pintura e dos acabamentos finais. Depois, a área externa será finalizada, com colocação de paver, plantio de grama e instalação de iluminação.

Para a conclusão da obra, estão previstos ainda os trabalhos relacionados aos reservatórios de água potável, sistemas de contenção de cheias, reuso de água e drenagem, além do acabamento do piso e das fachadas em vidro do salão de refeições. A montagem do gradil externo e a instalação do sistema de automação também fazem parte das etapas finais para a entrega do projeto.

Investimento de R$ 5,6 milhões

Com a conclusão prevista para o primeiro semestre de 2025, o Restaurante Popular do Tatuquara será um marco na ampliação da rede de segurança alimentar da cidade. O investimento na obra é de R$ 5,6 milhões, com recursos municipais. Assim como os cinco restaurantes já existentes na cidade, a unidade irá atender o público em geral, de segunda à sexta-feira, no almoço.

A obra e o projeto do Restaurante Popular Tatuquara são resultantes de uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).