Empinando, motociclista invade preferencial e é lançado após atingir carro

Um acidente de trânsito entre uma moto e um carro no último sábado (01) no bairro Cajuru, em Curitiba, deixou uma pessoa ferida com gravidade. O piloto da moto estava dando grau, gíria popular para empinar a moto.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o motociclista empinava a moto no momento em que furou a preferencial, no cruzamento das ruas Fortaleza e Cuiabá. Com o impacto, o jovem foi lançado e chegou a dar duas piruetas no ar até cair no asfalto novamente. Com o impacto no chão o motociclista chegou a perder o capacete.

+ Leia mais Rua do Grau em Curitiba? Vereador propõe local destinado para manobras com moto

O carro atingido perdeu o controle, também foi para a calçada e parou depois de bater em um muro de uma casa.

Primeira imagem mostra o motociclista empinando a moto antes de cruzar a preferencial. Foto: Reprodução. A segunda imagem mostra o piloto no ar, rodopiando após o impacto contra o carro que estava na preferencial. Foto: Reprodução.

Mulher quase foi atropelada

Uma mulher que estava na rua quase foi atropelada. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e existe a suspeita de fratura na coluna do motociclista.