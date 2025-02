Linha de ônibus de Curitiba tem mudança de itinerário em bairro; confira

A linha de ônibus 662 – DOM ÁTICO, de Curitiba, mudou itinerário desde o último sábado (01) por conta de obras de reparo na Rua Aleixo Bettega, localizada entre a Avenida Santa Bernadethe e a Rua Conde dos Arcos, no bairro Novo Mundo.

O desvio de rota é realizado pela Avenida Santa Bernadethe e a Rua Djalma Ferreira Maciel, no sentido bairro. As modificações ocorrem para que se faça a execução dos reparos na via, com o objetivo melhorar as condições de tráfego e infraestrutura no local.

A mudança no trajeto afetará o atendimento da linha na região, e os passageiros que costumam utilizar a linha devem estar atentos ao novo percurso e à possíveis alterações no tempo de viagem.

As informações sobre os desvio e a nova rota estão disponíveis por meio do cartaz informativo distribuído pela Prefeitura de Curitiba e pela Urbanização de Curitiba (URBS).