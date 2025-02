Córrego em bairro populoso de Curitiba passa por limpeza de emergência

Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou, neste fim de semana a desobstrução emergencial do canal extravasor do córrego Acrópole, localizado no Conjunto Residencial Mercúrio, no Cajuru.

A ação foi necessária, após o registro de ponto de alagamento na região nesta manhã. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste mês de janeiro de 2025, choveu em Curitiba acima da média histórica para o período: 302,4 mm– o equivalente a 115,8 mm a mais do que o esperado para o primeiro mês do ano. A média histórica de janeiro é 186,6 mm.

Nesta segunda-feira (3), as equipes continuarão os trabalhos de limpeza das galerias, e também realizarão o serviço de desassoreamento, para solucionar o problema no local.

Vistoria

A Estação Meteorológica da Defesa Civil chegou a registrar, na sexta-feira (31/01), 32,6mm de precipitação, o que contribuiu para a ocorrência dos alagamentos no bairro Cajuru. As equipes da Coordenadoria Técnica de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, da Administração Regional do Cajuru e Secretaria Municipal de Obras Públicas atuaram em conjunto no atendimento aos moradores da região.

A vistoria da equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas identificou que, com as chuvas intensas, houve sobrecarga do sistema de macrodrenagem, do sistema de escoamento principal, impactando no funcionamento do sistema de microdrenagem.

“A Secretaria Municipal de Obras Públicas, encaminhou a equipe para avaliar e verificar se havia pontos de obstrução das galerias do afluente do córrego Jardim Acrópole. Na semana que vem vamos continuar os trabalhos no bairro, e realizar ainda um levantamento para verificar quais são as soluções possíveis para minimizar os alagamentos no local”, explicou o Diretor do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Paulo Vitor Lucca.

Serviço

Os canais de atendimento às emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil),

153 (Guarda Municipal),

156 (Prefeitura Municipal de Curitiba),

193 (Corpo de Bombeiros).