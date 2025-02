5 cuidados com a saúde para prevenir doenças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cuidar da saúde vai além de consultas esporádicas ao médico ou da realização de exames quando algo não vai bem. A prevenção é a chave para identificar precocemente possíveis problemas e manter o corpo e a mente em equilíbrio ao longo da vida.

Para garantir um acompanhamento completo, é essencial adotar uma rotina de cuidados que envolva diferentes aspectos da saúde. Visando ajudar nessa missão, o Dr. Rogério Moura, cardiologista clínico e intervencionista, lista 5 passos para começar o ano com atenção à saúde. Confira!

1. Planeje sua rotina de exames

Comece o ano agendando um check-up completo. Além de exames de sangue como hemograma, colesterol e glicemia, inclua exames de imagem, de acordo com a avaliação médica, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que permitem a avaliação detalhada de órgãos e tecidos. “Os exames de imagem, quando indicados, oferecem informações valiosas para a identificação precoce de doenças cardiovasculares, tumores e outros problemas de saúde”, destaca o Dr. Rogério Moura.

2. Atualize suas vacinas

Manter a carteira de vacinação em dia é essencial para prevenir doenças infecciosas e garantir uma vida saudável. Vacinas como as contra gripe, hepatite B, tétano, coqueluche e febre-amarela são fundamentais, especialmente para adultos que muitas vezes negligenciam o acompanhamento vacinal. “As vacinas são uma forma eficaz e segura de proteger não apenas quem é imunizado, mas também toda a comunidade, ao reduzir a circulação de doenças”, explica o médico.

No início do ano, aproveite para verificar se há vacinas atrasadas ou reforços pendentes. Em casos de viagens, verifique a necessidade de imunizações específicas, como a vacina contra febre-amarela para regiões endêmicas.

Investir em atividade física na rotina contribui para a prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

3. Inclua uma atividade física na sua rotina

A prática de atividades físicas é essencial para manter o corpo e a mente saudáveis, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, e problemas cardiovasculares. Além disso, ela auxilia no controle do peso, melhora a qualidade do sono e reduz os níveis de estresse e ansiedade.

Antes de começar qualquer atividade, é importante passar por uma avaliação médica, especialmente para pessoas sedentárias ou com condições de saúde preexistentes. Esse cuidado permite identificar possíveis restrições e definir o tipo de exercício mais adequado para cada perfil.

4. Não deixe sua saúde mental de lado

Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, especialmente diante dos desafios e mudanças que um novo ano pode trazer. O início do ano é um ótimo momento para avaliar como você está lidando com questões como estresse, ansiedade e equilíbrio emocional. Além disso, não hesite em procurar ajuda de um psicólogo ou até de um psiquiatra, caso perceba sinais persistentes de sobrecarga emocional.

5. Cuide da sua alimentação e do seu sono

Começar o ano ajustando os hábitos alimentares pode trazer benefícios significativos, como aumento da energia, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças. A avaliação nutricional pode ser essencial para personalizar a alimentação de acordo com as necessidades do seu corpo. Outro ponto de relevância é o respeito ao seu período de descanso. Evite o uso de telas antes de dormir e procure manter uma rotina de pelo menos 8h de sono.

Investir na saúde é a melhor decisão para começar o ano com mais qualidade de vida e bem-estar. Seguir essas dicas e realizar um check-up completo não apenas ajuda a prevenir doenças, mas também garante tranquilidade e um planejamento mais consciente para o futuro. Cuide de você e faça de 2025 um ano mais saudável e cheio de energia para conquistar seus objetivos.

Por Vanessa Fagundes